威尼斯建築雙年展 建構未來實驗之地 注入非裔聲音

今屆以The Laboratory of Future為主題的威尼斯建築雙年展，主題範圍看似較廣，但其實背後是以非洲作為左右全球發展的重要實驗場地為切入點。由蘇格蘭西非加納混血兒Lesley Lokko為總策展人，其民族及學術背景成為首屆以非洲為焦點的主因。其中過半數參展單位為非裔，男女比例則各佔一半，平均年齡亦下調至43歲，並有七成為小型或獨立工作室。而這裏的非裔並非單指非洲居民，亦包括流散全球的非洲族裔（African diaspora）。

展示完整世界觀

雙年展中有6個由總策展人主理的展區，最大的兩個分別是位於Arsenale的Dangerous Liaisons，探索去殖民主義（decolonization）及減碳（decarbonization）兩者之間的關係；而位於Giardini的Force Majeure（意思為不可抗力），則展示16個非裔參展單位的建築作品。另外今屆以非裔新秀為主的Guests from the Future特別企劃，亦散佈於兩大主展區中，在慣常由西方文化主導的主流文化中，注入一直缺失的非洲聲音，令呈現全球建築發展的雙年展能更完整地展示「世界觀」。但諷刺的是，在展覽開幕期間有3名代表African Futures Institute參與雙年展的工作人員被拒發簽證。

研究土著智慧

建築界視非洲為實驗未來之地並非無因。近年不少建築學術研究均以土著智慧為焦點，借古為今。當全球暖化日益嚴重，當地的散熱建築成為重要的案例。縱觀今屆總策展人主理的展覽，亦有別於以往展示建築藍圖及模型為主，反以較抽象的裝置為主要展示方式。為了達到減碳目標，不少展品亦以影片作為媒介。感覺上今屆展品數量比以往少，但個人認為數量更貼合常理，是參觀者可以容納的資訊量。●

展品目錄

總策展人Lesley Lokko主理的Loom，將Giardini展區展品的輪廓化為布料裝置作品，是該展館的摘要縮影。

● Dangerous Liaisons

球場集結

今屆有不少展品以廁所及球場為研究對象。如Orizzontale的Sexy Assemblage，便探討球場如何成為未來重要的公共互動空間。

圍欄之境

AD—WO以Amharic詞彙為作品名字的Ghebbi，一方面意指被欄所圍的空間，也有收入及進內的意思。展品以兩種圍欄設於Arsenale展館內的拱門前後，予人出入禁區的體驗。

軍壘建材

AMAA的作品It's Kind of a Circular Story，以位於意大利北部的前北約軍事基地的建材為素材，貼合今屆減碳主題。

減碳基建

Liam Young的半紀錄片作品The Great Endeavor，以影片呈現人類建立大型基建時將大氣中的碳化合物注入地底作為減碳手段的可能，設想有趣，同場展示由Ane Crabtree設計的戲服，讓此想像未來更加真實。

● Force Majeure

現代化土方

Francis Kéré的Counteract，以西非國家Burkina Faso的城中景觀為靈感，借Sudano-Sahelian泥土建築呈現在現代城巿結合土著智慧的可能。

頭髮氈絨

由SOFTLAB@PSU所創作的Textural Threshold Hair Salon: Dreadlock，研究dreadlock髮型及各地髮質，以製作氈絨，成為建材的另類啟示。

織籐結構

今屆共有兩個展品的Hood Design Studio，先在Giardini呈現其以織籐為靈感的建築結構，並在鄰近的Scarpa Garden建造「示範單位」Native(s) Lifeways，呈現其想像並非紙上談兵。

幽靈議會

Ibrahim Mahama的Parliament of Ghosts，以從加納火車站和學校回收得來的舊椅，排成有如眾議院的空間，呈現該國殖民地歷史。

交通樞紐空間

Olalekan Jeyifous的ACE/AAP，以去殖化為想像起點，設計一個低碳同時結合土著智慧的交通樞紐空間。

非裔土方智慧

Studio Sean Canty以其曾祖父曾居住的兩個空間為靈感的作品Edgar's Sheds，呈現他如何將非裔土方智慧融入其南加洲住所。

● Guests from the Future

今屆以新秀參展單位為主的Guests from the Future，有不少跨族裔組合，呈現多個民族元素結合。

如以芝加哥為基地的Riff Studio作品A Window （Detail）from the Future （Case Study House），便將Āina-kāri及伊斯蘭圖案結合，化為半開半掩的窗戶。以巴黎為基地的New South作品Mediterranean Queendoms，便以「漸變」地氈刺繡記下不同地區的室內設計變化。

● Outdoor

除了室內空間，今屆亦有不少戶外作品，如今屆重新回歸以宗教為主題的Holy See。近年火紅的Adjaye Associates，在「展外展」部分有5件展品，當中以在Arsenale碼頭外的作品Kwaeε最簡潔有力，將整座涼亭比為日晷。

在同一碼頭，Serge Attukwei Clottey的Time and Chance，則將多個黃色的一加侖裝膠樽切成方塊，拼成「捕網」，帶出水源於加納人民的重要。

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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