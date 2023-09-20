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海洋生物棲身表底 五大洋命名 潛水表探索海洋

【明報專訊】上月底，Swatch和Omega聯乘的MoonSwatch腕表推出了出人意表的金針配藍色表殼特別版，以藍色設計呼應西方的blue moon意思（即在西曆同一個月份內出現的第2個滿月）。當大家還在猜想中秋滿月時Swatch會推出什麼版本的新表，品牌卻搶先帶來另一震撼新作，跟同集團的Blancpain聯乘推出Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表！

之前推出的MoonSwatch向太空進發，今次的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms則探索海洋。Fifty Fathoms是Blancpain最為經典的腕表，此表款誕生於70年前，作為第一款真正的潛水表，顛覆了整個製表行業。腕表在1953年面世時，完全是為潛水員探索海底的需求而製作，後來變成世界各地潛水好手與海軍陸戰隊之選的專業計時工具。

91米防水 自製機械機芯

在全新的聯乘中，Swatch以5個全新款式向此經典致敬，除了結合Fifty Fathoms的表殼外形，亦加入品牌獨有的趣味與調皮演繹方式。系列名字中的Scuba，呼應其自家同名潛水表系列。此非限量版系列的腕表忠於Fifty Fathoms的所有特色：防水性能、容易讀時、機械機芯、堅固旋轉表圈及防磁保護。腕表以地球的五大洋命名款式，包括Antarctic Ocean（南冰洋）、Arctic Ocean（北冰洋）、Atlantic Ocean（大西洋）、Indian Ocean（印度洋）和Pacific Ocean（太平洋），分別採用灰色、紅色與沙色、藍色、綠色、黑色與黃色為主調。

Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表秉承潛水表的一貫風格，具備91米防水功能。91米即300英尺（feet），也就是50英噚 （fathom，海事深度測量的單位）。Fathom來自古英語Fæthm，表示伸展開的雙臂，一英噚也就是兩臂長開的展度。這正是Blancpain Fifty Fathoms表款的防水深度和名字來源。

聯乘表款配備品牌自製機械機芯Sistem51，是腕表界第一款亦是至今唯一完全自動化生產的機械機芯。機芯採用Nivachron游絲，具備防磁功能，有90小時動力儲存，僅由51個零件組成，因此得名。機芯在2013年面世時，以其透視的簡約設計，打開了自動機芯設計的新一頁。

裸鰓目軟體動物表背圖案

5款腕表的背面描繪了在海洋中棲身的一種美麗多彩的動物：裸鰓目軟體動物（Nudibranchia），以數碼打印於機芯擺陀之上。只需輕輕擺動手腕，擺陀便可為腕表上鏈。Antarctic Ocean腕表上搭載的是Tritoniella belli，讓人聯想起極地寒冷水域神秘誘人的一面，猶如一座被暴風雨吹襲的冰山；Arctic Ocean搭配的是Dendronotus frondosus，柔軟和微妙的形狀是其特點；Atlantic Ocean採用Glaucus atlanticus圖案，以深藍色調向遼闊的海洋致敬，此物種看起來嬌小脆弱，但它卻是有毒的，並有「藍龍」的綽號；Indian Ocean表背的Nembrotha kubaryana，讓人聯想到珊瑚的迷人色彩和青綠亮眼的海水；Pacific Ocean腕表上的Chromodoris kuiteri猶如陽光一樣明亮，讓人聯想起溫暖的大海。這些裸鰓目軟體動物都棲身在相關水域的海洋之中，各款腕表背面亦刻有各自代表的海洋圖案。

輻射紋logo 設有觸水指示器

聯乘款式採用的Bioceramic是品牌的專利物料，由三分之二的陶瓷和三分之一源於蓖麻油的生物來源物料製成。除此之外，為了表達對海洋的保護，腕表配搭的Nato表帶亦由海洋回收的魚網製作。在表盤和表冠上有Blancpain×Swatch的標誌。表殼左側刻有Swatch字樣，呼應Fifty Fathoms表款刻有Blancpain字樣。表背則有PASSION FOR DIVING – LICENSE TO EXPLORE等字句。

部分表款亦有特別設定，例如Arctic Ocean款式表盤的6時位置，設有橙色背景的紅色三葉輻射紋logo，並寫上NO RADIATIONS字樣，此設計呼應1960年代，潛水表表盤上的標誌，以表示它們不含鐳成分。這些表款正是收藏家追捧的款式。至於Antarctic Ocean表盤的6時位置，則有一個真實觸水指示器。自1954年起，Blancpain在部分潛水俱樂部和軍事單位使用的型號中添加了這項功能，感應器顏色變化能標示腕表內是否含有水分，確保腕表防水功能正常。此雙色感應器在美國海軍規格命名為MIL-SPEC。

腕表採用特殊的潛水盒包裝，在全球指定Swatch店發售。與MoonSwatch一樣，每人每天僅限購一枚腕表。不知道這股熱潮可會比MoonSwatch更熱？●

查詢：2518 9918

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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