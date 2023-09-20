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Food & Beverage

風格千變萬化 非一味純米大吟釀 清酒大賞 擴闊亞洲人味蕾

【明報專訊】自1978年開始，日本清酒行業將每年10月1日定為「日本酒之日」，全國上下都有不同慶祝活動，暢飲各式清酒。而對很多香港人來說，清酒似乎只得純米大吟釀一種，而且「迷信」精米步合度愈低，味道一定愈好。不過，日本酒業連合會早前舉辦第2屆「亞洲清酒大賞」清酒品鑑會，全場最佳清酒再次和上屆一樣，由不少人認為次一級的純米吟釀勝出。繼續盲追酒種同數值，仲夠膽話自己識得品酒？

香港人到底有幾鍾意飲清酒？根據日本財務省公布的2022年清酒出口統計數字顯示，雖然出口香港的清酒數量只排第5位（2710千升），總金額卻達71億日圓（約3.8億港元），與總金額排名第一、有14億人口的中國大陸（總金額約141億日圓，約7.55億港元）及排名第二的美國（109億日圓，約5.84億港元）相比，港人的清酒消費力其實非常驚人。日本酒業連合會會長陳銘基（Micky）笑說：「其實在2020年，香港入口的清酒（每公升）均價曾排名第一，可見港人更捨得飲貴價清酒」。他指出台灣、韓國、越南、馬來西亞等地區近年也進口愈來愈多清酒，市場上卻欠缺一個以亞洲人口味主導的清酒品鑑會，「最有名的International Wine Challenge（IWC）Sake部門及Kura Master清酒鑑評賽事，不少評審員都是歐美地區人士，他們傾向接受較濃味的清酒，例如強勁的米香及果香，而且又認為不加入釀造酒精的純米酒會較純淨，因此過往大多數獲獎的清酒都屬於香味較鮮明的純米大吟釀」。

根據Micky多年來推廣日本清酒的經驗，他認為亞洲人接受口味比較廣泛，除了香濃味道，亦懂得欣賞口感和諧、輕盈清爽的清酒，再加上一些出色酒造（釀酒商）的釀酒風格亦傾向清淡，在上述品鑑會的評分標準下便較難獲獎，因此決定在去年舉辦首屆亞洲清酒大賞（Oriental Sake Awards），邀請亞洲清酒專家組成評審團，包括品酒專家、餐廳侍酒師、教育家等，挑選出符合亞洲人口味的清酒，有助消費者因應場合及需要，選購心水清酒，毋須獨沽一味「純米大吟釀」，或盲目追求精米步合數值。

香氣味道來自酵母 米、水影響酒體厚薄

哪些清酒最受港人追捧？Micky笑指可從大部分餐廳提供的清酒酒單上看出。「我教日本清酒時，會和學生講笑話香港只得純米大吟釀一種清酒！其實也可以理解，因為日本清酒雖然有酒標，但列出資訊不多，例如只寫用國產米，較少列明使用的酵母種類，令消費者難以通過酒標了解是否適合自己口味。」他解釋清酒的香氣和味道主要來自酵母，而米跟水主要影響酒體的厚薄質感，缺乏這些資訊，選酒時便傾向選「never failed的大路款」，例如獺祭、大嶺等知名酒造出品。

Micky說因為有上屆經驗，今年品鑑會籌備較輕鬆，以邀請日本酒造參賽為例，「有些酒造位置偏遠，而且經營方法較傳統，要先將報名表格打印出來，再用傳真或郵遞方式寄給他們，花費不少時間」。「為了保存清酒品質，特別是最容易因儲存溫度而變壞的生酒，我們會統一在日本貨倉接收參賽清酒，運送時溫度要保持在5℃以下，入倉及飛機運送時就要保持在0℃。」不過因為最理想的品鑑溫度為12℃至13℃，太高或太低都不能試出真正香氣及味道，因此比賽當日又要因應評審順序及各小組的評審速度差異，提前從雪櫃取出回溫，才能確保每支清酒都能獲得公平評價。「上年有400多支清酒參賽，單是安排這個流程，已可想像到有多複雜。」

去屆台灣人酒造奪「全場最佳」

主辦單位將日本清酒分為9個類別（見「清酒分類」），根據每種類型訂立不同評分準則，讓酒造報名參賽。「30多個評審分為6個小組，每組評審在第一日最多只會盲試70支清酒，目標是篩走不能獲獎的作品，第二日會繼續以盲試方式，品鑑通過第一關的清酒，這次因為要直接分出金、銀、銅賞，每個類別及全場最佳清酒，加上每個類別的獲獎數量不能超過該類別總數40%，因此評審員的討論比較激烈，不似第一日般爽快」。作為主評審，他與另外兩個日本清酒專家松崎晴雄及沼田まどか （Madoka Numata）雖然會均分試飲360多支清酒，但他們就不用打分，只會覆核各小組評分，除非主評審意見與小組有很大出入，或出現小組組員無法落實一致意見的情况，否則會以小組評分為準。

對於要如何選出每種類型清酒的最佳作品，記者總算也能理解，但要從風格各異的9種清酒中選出全場最佳，又應該如何理解？「以去年得獎的台雲酒造出品的山廢純米吟釀（精米步合度55%）為例，酒造主人以山廢方式釀造的清酒風味鮮明強烈，平衡感做得非常出色，很能表現參加組別（純米吟釀/大吟釀的芳醇類別）特質，就連一個偏愛淡麗型清酒的日本評審也認為它較其餘8支酒優秀，所以最終評審選定它為全場最佳」。Micky說事後才知這間名不經傳的酒造主人原來是台灣人，多年前到日本學藝，而且還用傳統釀酒方法釀出令人驚艷的清酒。據知酒造獲獎後在日本及香港的銷量都大增，達到主辦單位的其中一個目標，「如果消費者可以根據貼在樽身的得獎標籤，更易揀到合心水的清酒，拉闊試飲的類型，才代表我們成功」。

想睇完整得獎名單，可到以下網址：https://bit.ly/3riFIZh

● 清酒分類

純米吟釀／大吟釀：僅以米、水、酵母為原材料，沒有添加釀造酒精的純米系清酒。吟釀與大吟釀的分別在於精米步合度，即酒造在釀酒前會磨走米表層多少百分比，如精米步合度為70%，即代表會磨走表層30%雜質。根據法例要求，純米吟釀的精米步合度必須達60%或以下，純米大吟釀則要達50%或以下。

評分準則

芳醇：酒香要鮮明，口感要圓潤飽滿，餘韻要悠長，能夠表現出酒香與酒味的複雜度

今年組別最佳作品+全場最佳清酒：栃木縣虎屋本店「七水 純米吟醸55 雄町」

淡麗：要求有一定酒香，但必須純淨及輕柔，口感清爽舒服，餘韻收結乾淨利落，整體要做到平衡

今年組別最佳作品：宮城縣新澤釀造「もえ姫 純米大吟醸」

吟釀／大吟釀：主要以米為原材料，但容許酒造在釀造過程中添加釀造酒精。吟釀的精米步合度必須達60%或以下，大吟釀則達50%以下。

評分準則

芳醇：與純米吟釀/大吟釀的評分標準相同

今年組別最佳作品：兵庫縣本田商店「龍力 大吟釀 生酒 YK35 荒走」

淡麗：與純米吟釀/大吟釀的評分標準相同

今年組別最佳作品：新潟縣加藤酒造「金鶴大吟醸」

純米酒：僅以米、水、酵母為原材料，沒有添加釀造酒精的純米系清酒，沒有特定精米步合度限制。

評分準則

芳醇：米香和味道要鮮明，拉遠也可以聞到乾冬菇、蝦米等味道，口感要圓潤飽滿，餘韻較悠長

今年組別最佳作品：未能選出最佳作品

淡麗：有一定米香，但味道較簡潔直接，口感清爽，餘韻收結乾淨利落

今年組別最佳作品：岩手縣上閉伊酒造「遠野小町 特別純米酒」

本釀造：主要以米為原材料，但容許酒造在釀造過程中添加釀造酒精。本釀造的精米步合度必須為70%或以下。

評分準則

香氣要純淨，口感要清爽，整體上應該簡單舒服，餘韻收結乾淨利落，不會有複雜的口感

今年組別最佳作品：宮城縣新澤釀造「愛宕の松 県内本醸造」

生酒：酒造在釀酒過程中，沒有為清酒「火入」（加熱高溫殺菌），令微生物能在瓶內繼續發酵，理論上能夠保留更多清酒原味。不過由於瓶內還有微生物活動，很易變壞，因此必須低溫冷藏儲存。

評分標準

由於不經殺菌，應保留最原始的味道及香氣，因此着重酒香及味道的爆發力是否鮮明及強勁，味道是否新鮮（可反映酒造儲存清酒的功夫），雜味是扣分位。

今年組別最佳作品：新潟縣苗場酒造「醸す森純米大吟醸生酒」

氣泡酒：日本氣泡酒主要分3類，第一類是使用較疏過濾網以保留較多酒渣及不經火入的「活性濁酒」，第二類是在封瓶前追加酵母或糖的「瓶內二次發酵酒」，以及最後一類會直接在清酒中注入碳酸氣體的氣泡酒。

評分標準

氣泡是否活躍，口感是綿滑抑或爆發力強，味道是否新鮮及有層次，如只品嘗到「甜椰椰」味道會扣分。

今年組別最佳作品：山梨縣山梨銘釀「七賢杜ノ奏スパークリング」

Quicknote：8道菜餐單 嘗獲獎清酒

尖沙嘴The Mira的高級法日餐廳WHISK將在10月推出周末清酒早午盛宴，為客人提供8道菜餐單及分4星期無限供應亞洲清酒大賞的獲獎清酒，首個周日（10月1日）首先供應氣泡酒及生酒，之後3個周日分別為淡麗型純米大吟釀及芳醇型純米酒、芳醇型大吟釀及本釀造，以及最後的芳醇型純米大吟釀/吟釀及淡麗型純米酒。餐廳亦會源源不絕供應G.H. Mumm香檳，有興趣要預早訂位。●

WHISK

日期：10月1日、8日、15日及22日（逢周日）

時間：中午12:00至下午3:00

收費：8道菜餐單（每位$568）、無限任飲（每位$288），需另收加一服務費

訂座：bit.ly/45YHGwL

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕純米大吟釀 清酒 亞洲清酒大賞

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