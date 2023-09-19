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Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

教大GPS：語文教學的形式與意義取向

【明報專訊】語文教學的實踐有兩個取向，分別強調語文的兩個方面。一是語文有約定俗成的規則，教師教學時着重語文表現的形式；二是語文的功能是用來傳達意思的，教師把教學重點放於語文表達的意義。語文的形式與意義，兩者皆同樣重要。

先教漢字後教部首

舉例說，我們教小朋友漢字，一般會先教字，例如「河」、「洗」。小朋友學會了一定數量的字，我們才教部首，例如「三點水」。因為字有具體的意思，「城門河」、「洗手」，大抵是小朋友已有的生活經驗。而部首，以至「有『三點水』的字，意思與『水』有關」等規律，雖然可以幫助小朋友將來學習更多生字，卻很抽象，不易明白。因此，大部分學校採取的教學順序是，先教字、後教部首，由具體到抽象。教漢字的取向是，以語文的意義為主。

先教字母後教單字

然而，我們教英文又是怎樣的？有趣的是，次序正好與中文倒過來。一般先教a、b、c，小朋友學會字母後，教師才開始教apple、banana等單字。字母的表現形式簡單，小朋友容易掌握；而單字則由多個字母組成，相對複雜。學校的教學順序是，先教字母、後教單字，由簡單到複雜。教學取向是偏向語文的形式為主。可見，學校教漢字與英文單字，可以取向不同，取決於我們希望側重語文的哪一方面，是意義，還是形式。

口語說故事vs.書面語朗讀繪本

我們明白了這兩個教學取向的分別，就能解答一些日常遇到關於語文教學的疑惑。例如：我們與小朋友看繪本，究竟應該用口語，還是書面語？假設小朋友年紀很小，懂得的字不多，我們期望透過共同閱讀，培養他們的閱讀興趣，豐富生活常識。那麼，我們就會採用意義取向，用口語說故事給小朋友聽，讓他們樂在其中，亦能增廣見聞；然而，如果小朋友已懂得繪本中的部分字詞，而我們的目的是提升他們的語文能力，那就應該採用形式取向，按照書面語來朗讀繪本。小朋友口頭學會書面語，作為橋樑，有助他們過渡到用文字來學習閱讀與寫作。

另一個例子是，小朋友剛開始學習書寫，我們應否糾正他們的書寫錯誤，例如：不依筆順、寫口語詞語等？同一道理，當目的是誘發小朋友興趣，讓他們愛上書寫，就應該選用意義取向，暫時不糾正小朋友的錯誤，甚至容許他們畫圖示意，以避免窒礙他們的表達意欲。然而，長遠而言，我們卻又必須轉換到形式取向，要求小朋友依照標準筆順，用書面語來寫作，方便將來與其他華語地區的人士溝通、交流。

語文教學的方法不是一成不變的，亦不可墨守成規。要因應小朋友的不同學習情况，靈活變通，適時採用意義與形式的教學取向，以全面發展小朋友對語文的興趣與能力。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]

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