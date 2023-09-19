升學攻略：幼稚園及小學篇

讀德望幼園有優勢

問◢ 我是一個新手媽媽，想知道德望學校和救恩學校都設有幼稚園部，兩者直升其小學的機會大嗎？我也有聽過朋友說有些幼小聯繫的學校，幼稚園部較輕鬆，但升上小學後便變得催谷，功課多，我是否也要先考慮和研究小學的情况，才決定讓女兒入讀哪一間幼稚園？

答◢ 你朋友說出幼稚園和小學的普遍現象，但未說出背後原因。幼稚園較輕鬆、功課少，原因是幼稚園用home teacher形式，一個教師差不多教授所有科目，若是「免費」幼稚園，也不容許有太多功課。所以「免費」幼稚園如救恩自然功課少，但小學大多專科專教，科目多，功課自然多，看起來便是催谷。我主張幼小分別研究，德望和救恩同是以兒童為中心，重視品學培養，但德望幼稚園畢業生升上其小學的比例比救恩幼稚園生升上其小學為多；况且德望中學亦比較強，所以從升學角度看，德望幼稚園值得考慮。

教大幼兒發展中心

語境佳 培養好品德

問◢ 我現正為小兒尋找幼稚園，個人認為培養良好品德，以及有足夠的英文語境非常重要，是選校首要條件。心儀青衣學之園幼稚園、香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部）、劍鳴幼稚園，請問哪一間較符合我的理想？

答◢ 如果用培養好品德、重視英文為選校首要條件，可先考慮香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部），其次為劍鳴幼稚園和青衣學之園幼稚園。香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部）提供探索及經驗為本課程，以及感情與智慧並重的學習環境，英文語境也不錯，小朋友讀得開心！

培正小學適合文靜兒

有足夠學位供外校生

問◢ 想問香港培正小學、九龍塘學校（小學部），哪一間較適合文靜的男孩子？小兒不太熱愛運動，喜歡傳統教學模式，唯一考慮是培正有幼稚園部，對外校生來說，小一學位是否較少，競爭較大？

答◢ 兩所小學也不錯，都適合文靜的男孩子。培正的幼稚園畢業生，比較大比數可以升上其小學，但培正小一有9班，應有足夠學位供外校生申請。九龍塘學校（小學部）普教中，專科專教，培養自學風氣，重視學術及成績。如果你喜歡傳統教學模式，似乎香港培正小學可以「秤先」！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]