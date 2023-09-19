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副刊
Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：近距離接觸草原動物

【明報專訊】上回提到我們去了Melbourne zoo（墨爾本動物園）及Moonlit Sanctuary（月光野生動物保護區），今次再想談談另一個動物園Werribee Open Range Zoo（威勒比開放式動物園）。

Werribee Open Range Zoo園區佔地只是225公頃，不算大，也不算小。主要分為非洲步行小道（African trail）、澳洲步行小道（Australian trail）與Werribee河畔river trail。我們很喜歡這個開放式動物園，因有許多草原動物在開放式自然環境中跑來跑去。遊客有機會「近距離」接觸和欣賞許多熱帶草原野生動物。

坐觀光車穿越草原

這個動物園其實約2小時多已可游走一圈。要感謝工作人員提醒我們首先去safari station tour，全程約30分鐘，坐上長頸鹿造型的觀光車穿越草原，進入河谷、平原，近距離見到非洲草原上的動物，小朋友超級興奮！大聲喊叫：「獅子喺旁邊呀！還有鴕鳥、河馬、犀牛、長頸鹿、斑馬、駱駝、黑猩猩……」也有許多珍貴的野生動物呢！

我們帶着野餐籃和地氈來到動物園，找到了一個適合野餐的草地區域。這裏有足夠遮陰的地方，可遠離陽光直射，同時又能欣賞到周圍的環境。

草地野餐享家庭樂

我們打開野餐籃，裏面裝滿了小朋友喜愛的食物。有新鮮的水果、沙律、芝士、火腿和小吃。大家圍成一圈，開始享受美味的食物和家人的陪伴。在野餐期間，我們還能聽到動物發出的聲音，讓整個環境更加生動有趣。

吃完午餐後，大家繼續探索動物園。四處都有開放空間活動給溫馴的草食動物走動，澳洲野狗、獅子或河馬等較危險的動物，還是得乖乖待在柵欄中，不過環境已經盡量模擬牠們的生活地方。

之後我們還參觀了獅子和老虎的區域，看着牠們懶洋洋地在園區中行走真的好有趣。我們依據動物園的時間表，還觀賞了一場精彩獨特的鳥類表演，小朋友可近距離察看各種七彩繽紛的鳥類，十分興奮。

在離開前，我們見到適合小朋友玩的「繩索區」，老六悅悅立即變身小猩猩，輕而易舉地在繩上游走，玩到不捨得離開。今次最開心的應該是老三，因為在臨走前的精品店，買到她心愛的「蛇蛇毛公仔」。其實，我也不知打從什麼時候開始她喜歡上了粟米蛇。

Werribee Open Range Zoo網址：www.zoo.org.au/werribee

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]

相關字詞﹕親子筆陣 六個小孩的媽媽 澳洲生活夢想飛

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