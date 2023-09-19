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Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：四孩家庭相親相愛秘訣

【明報專訊】香港家庭計劃指導會的最新調查顯示，過去10年本港婦女的子女數目持續下跌，女性沒有子女比率較5年前升一倍至43.2%，夫婦平均只有0.9名子女，較5年前減少0.4個，膝下無子成趨勢。做媽媽不容易，在香港成為四孩之母絕對讓人刮目相看：「何方神聖可以湊掂4個馬騮精？」黃乙頤（Pearl）就是這超人媽媽。

3招營造有愛家庭氛圍

Pearl，人稱Bob嫂，是著名主持林盛斌（Bob）的太太，兩人結婚16年恩愛如初。Pearl很感恩生命中能遇上Bob，大方承認自己的人生是在婚後才醒覺：「Bob是一個很有計劃和目標的人，我很欣賞他，潛移默化中也受他影響，不斷向他看齊。」夫妻互相尊重，同步向前是他們保鮮愛情的秘訣。

兩人婚後育有三女一子，分別是15、11、9和6歲，一家六口的大家庭相當熱鬧。孩子的年齡相距甚遠，他們能玩到一起嗎？Pearl笑言自己家是混齡幼稚園，他們自小一起長大，很適應跟不同年齡的小朋友相處。

姊弟情深得益自Pearl的管教方式。第一，切勿把父母的責任放在年長的孩子身上：「家裏多一個家庭成員是父母的決定，孩子是被動接受。我會讓大的照顧好自己，若有餘力再幫媽媽照顧弟弟妹妹。若無法照顧也沒關係，那是媽媽的責任。這樣，他們就舒服了，自然就會相互照顧。」第二，杜絕「大讓小」風氣：「4個孩子，每個都是我的心頭肉，但我從來不會對大的說，弟弟妹妹還小，你要讓着他們。出社會難道有人會讓着你嗎？任何事情都一視同仁。」第三，從小告訴孩子為什麼會有新的家庭成員：「我和爸爸希望在未來我們不在的時候，你的身邊有一個血親陪伴你。弟或妹的到來不是分了媽媽的愛，而是希望在這個世上給你多一份愛。」

賢內助成功闖出一番事業

通情達理的Pearl絕對是賢內助，在外她也有多重身分──中西玄學家、新世代療癒者、工藝師，是一個名副其實的「Slash Mum」，開啟事業全因媽媽的身分。10年前，由於二女兒身體狀况不佳，Pearl需長期往返醫院，身心疲憊的她患上產後抑鬱。為了改善情况，她通過學習中西玄學分散注意力，充實自己。後來又因女兒濕疹問題嚴重，學習自然療法自製手工皂，現在家中的洗浴用品都出自Pearl之手，更將獨門手藝變成一門小生意。

不知不覺，10年過去了，Pearl成功將興趣發展成事業，每天見縫插針顧孩子忙生意，成為了吸金能力不輸阿Bob的全能媽媽。

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第467期]

相關字詞﹕黃乙頤（Pearl） 林盛斌（Bob） 親子筆陣 黄梓瑜 潮媽寶典

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