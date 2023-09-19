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副刊
Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

家家有禮：跟Messy Desk樂團玩音樂打卡

【明報專訊】今年是置富Malls 20周年，旗下4大商場以全新面貌發放開心正能量！置富Malls請來香港插畫藝術家Messy Desk，以「『置』Happy遊香港」為主題，於馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城設計出色彩繽紛的4大裝置，讓筆下作品角色游走社區。

首先「雲小子」、「富士山人」及「蘋果兔星球」結伴來到馬鞍山廣場的「彩虹蛋糕『置』Happy小鎮」，場內出現了約 4米高的2層粉紅色生日蛋糕及有可愛的「熊仔雲」慶祝20周年。而置富都會則設置了「星閃閃『置』Happy樂團」，「蘋果兔星球」及Messy Desk樂團在舞台上大玩音樂，大家還可以與「雲茸茸狗」在卡通的理工大學及港鐵紅磡站背景牆前打卡留念。

至於+WOO嘉湖就化身為「『置』Happy生態樂園」，一家大小既可欣賞到風車和向日葵田園，又能聽到紓壓的鳥聲，輕鬆地登上「飛機雀」打卡，屆時商場的全新吉祥物「Woola」亦會登場。最後一站來到置富第一城的「『置』Happy運動之城」，見到在龍舟上的「企鵝船長」、玩滑浪板的「波點狗狗」，以及踏單車的「雲茸茸狗」，鼓勵大家多做運動，強心健體。

◆置富 Malls × Messy Desk 「置」Happy 遊香港

日期：即日至10月22日

地點：馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及置富第一城

查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）

整理：陳真紀、顏燕雯

■送Messy Desk「置」繽紛月餅禮盒及2024年坐枱月曆

置富 Malls送出Messy Desk「置」繽紛月餅禮盒及Messy Desk區區Happy 2024年坐枱月曆給《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於9月26日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：今年是置富Malls多少周年？

[Happy PaMa 教得樂 第467期]

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