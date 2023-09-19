本周FOCUS．採訪手記：兒童節目的童年回憶

【明報專訊】上期封面故事，淺談本港兒童節目的發展歷史，想不到在朋友圈也引來迴響，不少友人說勾起了童年回憶，記者亦然。回想小時候，香港還未推行小學全日制，我跟其中一名受訪者涂小蝶一樣，都是念下午班，但自問比小蝶「勤力」，絕不會睡過頭，因為我每朝早都要坐定定，準時收看重播的《430穿梭機》。屋邨妹，平日沒有什麼消遣，看兒童節目、看卡通片，就是最大的娛樂了。