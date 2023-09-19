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副刊
Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：兒童節目的童年回憶

【明報專訊】上期封面故事，淺談本港兒童節目的發展歷史，想不到在朋友圈也引來迴響，不少友人說勾起了童年回憶，記者亦然。回想小時候，香港還未推行小學全日制，我跟其中一名受訪者涂小蝶一樣，都是念下午班，但自問比小蝶「勤力」，絕不會睡過頭，因為我每朝早都要坐定定，準時收看重播的《430穿梭機》。屋邨妹，平日沒有什麼消遣，看兒童節目、看卡通片，就是最大的娛樂了。

曾帶小觀眾去深圳遊學

不過，升中後，人大了，自然對這些節目失去興趣，也沒有再留意它們的轉變，若不是這次採訪秦啟維（維維），我也不知道，原來1990年代初，兒童節目都經歷過一段輝煌歷史。維維透露，那時他正在亞視的《機靈加油站》擔任主持，在廣告商贊助下，曾多次於戶外搞大型直播節目和競技遊戲，更辦過遊學團！「我和袁潔儀曾經帶一班小觀眾去深圳世界之窗，三日兩夜遊學呀，想起都覺得不可思議。」維維說。

或許當兒童節目主持，未必能夠令一個藝人大紅大紫，但上期幾個受訪者皆不約而同表示，很享受這個崗位，其中元老級主持王者匡（Harry）說︰「我覺得有機會做兒童節目，是一件幸福的事，不單是因為我能夠把快樂帶給小朋友，而是小朋友亦同時用他們的純真、率性來感染我。」維維則謂，當年《機靈加油站》的一班擁躉現已長大成人，難得有些仍跟他保持聯絡，結婚生子都有請他飲宴，是一份很特別的情誼。錯過了紙本報道的讀者，可於happypama.mingpao.com網頁重溫。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第467期]

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