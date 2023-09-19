好去處：走進公主城堡 天降七彩波波

文：顏燕雯

小模特兒：Nora

8月開幕的WeMoment Wonderland佔地4500平方呎，以品牌主角Vivi公主的城堡作為設計主題，甫進門便見到巨型波波池，池內配備體感挑戰遊戲區、UFO吸球機、琴鍵設計親子滑梯，小朋友看到已急不及待走進去放電。這個室內遊樂場面積雖說不上大，但由於它是針對0至6歲幼兒，所以夠玩有餘了，而且更有利爸媽們一眼關七，毋須陪着豆丁四圍走。場內最吸睛的要數中庭的透明玻璃沙池，選用不容易入眼的小木粒，沙池空間亦算闊落，並放置各款堆沙玩具，深得小朋友歡心。

設私人房間 開心搞生日派對

除了遊戲區，這裏最大特色是設有兩間可用作私人派對房間的主題生日房，分別以「Baby Blue」及「Baby Pink」色調區分。粉紅色主題房設有木馬、巨型生日牌等打卡位，粉藍色房則是太空主題，適合愛冒險的小人兒。兩間派對房分別提供15或20人的包場服務，大小朋友可在包場時間內於遊樂區任玩，加倍開心。

■INFO

WeMoment Wonderland

開放時間：每2小時一節，時段為上午10:00至中午12:00，下午12:30至2:30、3:00至5:00、5:30至晚上7:30

入場費：$120起/2小時 （一位成人及一位0至11歲小童）

派對房間包場：$1350起/15人

地址：葵興葵秀路11-15號蘇濤工商中心19樓

購票：KKday（shorturl.at/ikFQ1）

備註：必須穿著防滑襪進場，現場購買每對$20

[Happy PaMa 教得樂 第467期]