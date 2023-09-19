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Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

每天自主遊戲 至少1小時 家居變遊戲基地 教孩子「輸得起」

【明報專訊】不少家長期望子女堅強有自信，即使面對困難或痛苦，也不會被挫敗感擊倒。關鍵之一，正是自小培養孩子的「抗逆力」，但具體可以怎樣做？智樂兒童遊樂協會倡議，家長每天陪伴子女玩遊戲至少1小時，有助孩子從失敗中積極應對，學習「輸得起」。

文︰譚以和

美國兒科學會在2018年發表《玩樂的力量》（The Power of Play）研究報告，綜合臨牀經驗指出，跑跑跳跳及開懷大笑，關乎兒童的健康成長和全人發展，而提高創意、增加學習動機及減壓，也可提升社交情緒的抗逆能力。

近一成兒童無遊戲時間

智樂兒童遊樂協會服務總監余啟賢解釋，抗逆力包括正面樂觀的人生態度、調節自己情緒的能力、能夠面對失敗並從中吸收建議、懂得改良策略，以及有解難能力。若父母「將家居變成遊戲基地」，經常陪伴孩子自由玩耍，可讓子女學習應對困難及失敗。「面對挑戰和失敗，會怎樣經歷情緒？極少人見到挑戰會亢奮；當挑戰來到，會有點驚，之後會整個人一蹶不振？還是有方法去消化及調適情緒？遊戲是個很好的平台，讓小朋友『輸得起』，有別於考試或做功課，它們有『死線』、有及格或不及格，但遊戲就沒有這些！」他強調。

余啟賢表示，遊戲是兒童權利，其對孩子身心各方發展亦有益處；然而，本地孩子功課壓力沉重，課後亦被排滿興趣班，每天自主遊戲1小時實在難以實踐。

香港女青年會曾在2018年以問卷訪問12所學校共1060個小學生，有24%兒童每日遊戲少於1小時，有9%兒童更完全沒有遊戲時間。小童群益會在2019年的調查亦發現，即使在「非上課日」，在6至11歲小學生中，仍有54%學童的自由遊戲時間未達標。

勿經常考核 「玩就是玩」

余啟賢寄語家長，陪伴子女遊戲時，要專心、投入及有耐性，讓孩子自發自主，自由選擇，「不要太心急，只是等了15秒，就急急幫小朋友做決定；也不要常常說『no』，孩子沒有嘗試，就無法體驗『唔work』的機會，失敗也無什麼所謂」。同時，玩樂不是上課，他提醒家長切勿總是在遊戲期間考核子女，「這是什麼顏色？你為何不說謝謝？玩就是玩」！

「作為小朋友，面對挑戰和解決難題時，要身邊的人去幫助，旁邊的人給他們什麼？以什麼態度去面對？都是很關鍵的！」說到底，家長也要以身作則。

[Happy PaMa 教得樂 第467期]

相關字詞﹕親子 抗逆力 學童自殺 遊戲

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