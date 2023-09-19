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Happy PaMa 教得樂 第467期

Happy Pa Ma

伴讀犬計劃：狗義工單眼「淡定哥」 啟發珍愛生命

【明報專訊】小學男生之間起爭執，初則口角，一旦情况失控，或繼而動武。然而，有個三年級男生在電光火石之間，卻想起自己剛在「伴讀犬」計劃所學到之應對：「我要冷靜，數十秒，想想有沒有其他更好的方法……」不消一會，他再對教師說：「我不再生氣了。」

狗故事繪本 分享勵志經歷

黃大仙天主教小學2018年引入由香港大學社會工作及社會行政學系牽頭設計的「童狗有話兒」計劃，透過義工帶同曾經被遺棄以至傷殘或健康的狗進入學校，成為二三年級學生的「伴讀犬」，6節課程內容包括認識自己、情緒管理、溝通與社交技巧、逆境處理等，以培養學生了解別人的需要，明白包容與接納的重要。

「狗狗是打開心窗的鎖匙。」黃大仙天主教小學校長舒敬坦言，不少學生因家居環境限制，較少機會接觸小動物，但伴讀犬成功吸引學生興趣，再放開懷抱抒發感受。課堂上，學生亦會拿着繪本向狗狗朗讀，而這些繪本正是6隻伴讀犬的真實故事，當中名為「淡定哥」的狗義工，曾在長洲流浪，被其他狗打傷，結果單眼失明，幸獲有心人收養，如今經常入校向學生分享其勵志經歷。

「他們聽完也好感動，明白到不同人也有自己的經歷，我不是最慘那個，原來有人慘過我……所以我們要珍惜生命。」舒校長補充。眼見伴讀計劃成效顯著，學生不單在自信心、同理心及溝通能力提升，甚至有家長義工反映，連親子關係也有改善，校方不單培訓教師親自帶領這課程，當為期3年的伴讀計劃完結後，學校又繼續每年自費開辦課程，過去6年，該校約有182名學生參加了伴讀計劃。

跟動物做朋友 成傾訴對象

首批參與帶領伴讀計劃的課程發展主任楊美詩表示，社會發生過不少學童輕生個案，特別認同其中一個課程設計者之理念：「這計劃最主要不是伴讀，也不是情緒教育，而是希望小朋友在過程中，能夠認識多一種朋友，就是狗狗，或者動物就是他的朋友……期望孩子長大後，面對困難時，即使身邊沒有朋友與你傾訴，也會記起，你可以找動物，跟動物建立關係。」

「童狗有話兒」伴讀計劃總監黃蔚澄說，從2018年至今，全港已有11間小學、超過1200個學生參加這計劃，港大的跟進研究發現，參加者在社交情緒能力有明顯進步。為讓更多學校受惠，伴讀計劃將在本月開始公開招募更多伴讀犬提供服務，預計明年重新推出，讓有興趣的學校報名參加。

網址：bit.ly/3Lpdymi

[Happy PaMa 教得樂 第467期]

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