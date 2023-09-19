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旅遊

老街尋寶：東京美食團 半世紀天麩羅店即叫即炸

【明報專訊】如果想進一步了解東京人的日常，建議你花3小時，跟當地人走入尋常老街，尋找真正的庶民味道。旅遊平台Booking.com除可訂購機票住宿外，亦有提供1日或半日的旅遊體驗，當中就有徒步美食遊，由當地導遊帶領大家離開遊客區，邊走邊試食，感受真正的東京味道。

美食團先於錦系町車站集合，在導遊千尋小姐帶路下，乘坐巴士來到砂町銀座—— 一條長約600、700米的老式商店街。據千尋介紹，這裏自二戰起開始發展，由30多家店擴展到現時的百多家商店，亦是少數在疫情後復常完好的老街，貨品又多又便宜，是附近日本媽媽最愛的市場。

美食團的第一站是街頭一家有半世紀歷史的「天兵」天麩羅店，屬家族式經營，已傳到第二代，每天早上，店主媽媽平井太太都會坐在廚房一角，將洋葱、牛蒡、蝦仁等混合製作成特色的天麩羅蔬菜餅，即炸即買即食。只需60日圓（約3港元）就有交易，是日本太太們「買餸加料」的好選擇。

歎「孤獨的美食家」免治吞拿魚餅

接着，她帶大家先後走進甜品店、炸物店、關東煮店、茶葉舖……逐家細心介紹，再安排試食，過程中還分享不少有趣的料理小故事，如相傳腐皮壽司是稻荷神侍者狐狸最愛的美食；還有日本南北味噌的用法和區別……諸如此類。她又帶大家到曾登上人氣電視劇《孤獨的美食家》其中一集講述免治吞拿魚餅的店舖さかい。

最意想不到的是，當走至街尾的串燒店，買好串燒後，千尋突然在袋中掏出兩支清酒及幾個傳統純木酒枡，來一個街頭美食配美酒，大家就在街頭即興乾杯。3小時的徒步美食團就此完結，好一個有趣的東京旅遊體驗。●

■東京美食團

報團方法：

經Booking.com預訂，可即時確認，兩人成團。Booking.com亦有多款當地旅行體驗可供參加，如彩虹社群之旅、谷中老城漫步等，適合喜歡深度旅遊者。另外，亦可安排導遊為客人度身訂做行程，詳情可下載Booking.com App瀏覽

報名網址：shorturl.at/aCW68

團費：成人$782/位、小童$547/位

註：在錦系町車站集散，跟隨導遊坐巴士到市場，參觀完再回到錦系町車站解散，全程約3小時，費用已包來回巴士票及所有試食體驗

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