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東京爆紅拉麵 叉燒3重奏 銀座極罕河豚拉麵 $59有得食

【明報專訊】經常去日本旅行的人都知道，要品嘗日本美食，許多時候都要排隊。好吃又高檔的餐廳，起碼早一個月就要預約；就連平民美食，往往也要在門口排上1、2小時。相比要在門前乖乖等待，新宿有家拉麵店更厲害，每天開店前2小時就現人龍，開店後掛出簽名表，供客人順序填名，按上面的時間回來入席。全日只賣60碗，所有名額基本上開店半小時就爆滿。如此大費周章吃碗拉麵，是否物有所值？

One man band 人氣店 日限60碗

東京的拉麵名店多不勝數，論今年最火，一定是位於渋谷的らぁ麺や嶋。它在2020年疫情期間開幕，不久已獲得由專業拉麵評論家試食評選的「TRY拉麵大賞」2021年新人賞及2022年優秀獎。在日本著名食評網Tabelog更獲得3.99高分，被選為食べログ百名店，更獲得2023年必比登推介，順利成為東京拉麵新王者。或者你會質疑，是否打手作怪？非也，皆因極有性格的主理人盛島博志，堅持每日只做60碗，一星期賣5日，上午9:30開店，最早7:30已有人在門外排隊，生意多到做不完，哪需依靠打手？

記者上午8:45到達，果然已有近30人在排隊。店家準時9:30將登記表放好，大家一個跟一個順序填上名字，由9:30開始，每半小時1節，每節接待6人，不能自選時間，只能按照表格上的時間前來用餐。換句話說，想早點吃，就得一早前來排隊。

雖然貴為名店，但確實低調，店子也小，L形麵枱，6個座位，一眼望盡。One man band打理，接待、引領入座、收食券、煮麵、燒叉燒、收碗一腳踢。拉麵分普通和特級兩種，每種可選鹽味、白醬油和醬油。當中以特級醬油拉麵的評價最好，看似簡單，其實湯底由鰹魚、鯖魚、白蝦、扇貝、地雞及信玄雞慢火熬成，醇厚細緻，味道非常複雜，濃香卻又不搶味。至於麵條，則用上小麥幼麵，柔韌又具彈性。最驚喜是食材搭配，單是叉燒已有3種：帶汁水的炙燒雞、脂香肥美的炭燒豬五花及細滑的慢煮豚肩，再配合味玉、蝦肉餛飩、紫菜、青葱等，非常豐富。每款配料都恰如其分，合起來成就了一次震撼味蕾的美味體驗，排隊有價。

吃畢河豚麵 湯汁再撈飯

河豚從來都是高貴的食材，通常得去專門料理店才能享用。誰知銀座有家主打河豚拉麵的餐廳ふぐだし潮 八代目けいすけ，最便宜1120日圓（約59港元）就可以一嘗河豚味道，適合喜歡嘗新的朋友。研習法日料理10多年的店主竹田敬介，曾先後以黑味噌、鮮蝦、螃蟹等製作拉麵，因欣賞河豚肉質纖細，想打破拉麵重濃味的局面，想出以3種產自山口縣下關的虎河豚、鯖河豚及真河豚來熬湯煮麵。湯底每日以45公斤河豚骨慢火熬煮4個半小時而成，為了令湯頭更清香，一半魚骨經過香烤，營造出深邃的香氣。配料也講究，以兩片河豚刺身取代叉燒，河豚以昆布包裹熟成，更添風味，配合半熟蛋、筍絲、紫蘇、柚子等，呷一口湯，清香鮮味，與幼身麵條配合，清爽不膩口。想試多一款食法，不妨加500日圓（約27港元）點一份茶漬飯，店員以熱石將吃完拉麵後剩餘湯汁翻熱，再將綠茶、河豚魚蓉一同倒入米飯中，好味得能將湯汁與飯清空，一滴不浪費。●

■らぁ麺や嶋

地址：東京都渋谷區本町3-41-12

前往：乘都營大江戶線，於西新宿五丁目駅下車步行5分鐘

註：全日限定約60碗，賣完即止

ふぐだし潮 八代目けいすけ

地址：東京都中央區銀座5-2-1東急プラザB2F

網址：bit.ly/48gNvYk

前往：乘丸之內線到銀座駅下車，步行2分鐘

文：胡慧敏

協力：Booking.com

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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