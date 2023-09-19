明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

飲食

手作蘇式月餅 酥皮暗帶層次 餡肉滿汁

【明報專訊】近年中秋月餅款式琳瑯滿目，傳統的、新派的、鹹的、甜的……種類眾多，但無論口味如何，月餅也有着一家團圓之意。香港市面常見月餅以雙黃蓮蓉、奶黃等最受歡迎，在上海一帶則流行以鮮肉做餡的蘇式月餅。這個小鮮肉月餅皮酥肉嫩，不靠模具，只憑師傅的巧手握揑塑形，是真真正正的手作滋味。

黃橋燒餅演變 餡料有鹹有甜

小巧的蘇式月餅由黃橋燒餅演變而來，餡料有鹹有甜，有豆沙、棗泥、肉鬆、玫瑰等，各適其適。由於必須以人手握揑塑形，純手工製作，因此坊間較少見，而雪園壹號是少數仍製作蘇式月餅的餐廳。6年前雪園壹號開始製作蘇式月餅饗客，最初有鮮肉及豆沙餡料選擇，後來以奶黃餡代替豆沙，不過要數最受歡迎，仍然是傳統的鮮肉餡料，鹹甜兼備。

「最初做蘇式月餅時要不斷摸索，餅皮做法與一般滬式酥皮無異，但因為月餅是烤焗，與點心的油炸方式不同，要做到鬆化有層次便要在比例上略作更改，大約試了一個月才做到滿意效果。」雪園壹號點心部主管戴立明（明哥）解釋。明哥入行40年，曾於蘇浙同鄉會學師，1986年加入雪園，一直專注做滬式點心。

水油麵包油酥 富葱油芳香

酥皮是蘇式月餅的靈魂，以水油麵及油酥互相交疊而成。水油麵是把麵粉、水、豬油及麥芽糖搓揉至滑溜，帶少許韌度，搓好後要靜置2至3小時；油酥則是麵粉及豬油，「坊間的油酥一般用豬油，我們則在豬油中加入京葱及薑製成葱油，提升酥皮香氣」。明哥將兩個麵糰平排放好，兩者明顯有深淺色之別，深色的麵糰為油酥，帶着淡淡的葱油芳香。要做出有層次的酥皮，必須將水油麵糰包裹着油酥，底面擀平後，對折再擀平，做出約27層，「其實水油麵及油酥比例很重要，油酥多會散，水油麵多則實，大約4:3的比例，入口鬆化、富層次感」。明哥將擀好的麵糰捲成長條狀，切開後看到螺旋紋理，這便是酥皮的層次了！

「酥皮包法有明酥及暗酥之分，明酥是酥層向外，將肉餡放在螺旋紋位置，成品可看到酥皮層次，較為美觀、吸引，但缺點是肉汁會流進酥皮間，影響口感；我用暗酥方式，即是將螺旋紋打側擀平後包餡，外表光身不見層次，切開後才看到一層一層，入口酥脆，最重要是緊緊裹着肉餡，肉汁滿滿，鮮味十足。」明哥邊解釋邊將餡料包入酥皮內，封口揑走多餘餅皮，收口向下略按壓，三兩下手勢便完成一個蘇式月餅。

金腿肉鹹香 鮮味昇華

鮮肉月餅少不了新鮮豬肉，明哥選用肥瘦適中的五花腩，並加入金華火腿、葱花、薑及調味料等，「餡料用新鮮豬肉才帶肉汁，加入鹹香的金華火腿令鮮味昇華，而餡料約20克，與約30克餅皮的比例剛剛好，吃到酥皮的鬆化又帶餡料的鮮味」。一個個小巧月餅排列在烤盤上，樣子可愛，明哥再抹上蛋黃漿後便入爐烤焗。

180℃的爐溫，經過14分鐘的洗禮，月餅在濃濃酥香中終於出爐。月餅外貌有點像迷你的皮蛋酥，的骰可愛。輕輕觸碰下，感受到酥皮的鬆化，碎屑不會輕易掉下，以刀切開時，聽到「咔嚓」的香脆聲音，肉餡散發着熱氣，放入口中，感受到豐腴的肉汁，有點像生煎包肉餡，卻添上金腿的鹹鮮味，層次豐厚，與酥皮結合下，味道融合，一口氣吃3個亦不為過。

以往蘇式月餅在餐廳廚房中用兩部焗爐烤烘，去年明哥花上15日，做了7000多件月餅，今年為提高供應量，將材料預備好後運到工場包製及烘焗，「工場的焗爐較大型，可配合訂單大量生產」。由於月餅帶有鮮肉又不含防腐劑，為保質素，必須預訂，購買回家後，宜放雪櫃冷藏，「吃時可以用微波爐或焗爐，甚至電飯煲翻熱即可享用熱騰騰的蘇式月餅」，明哥教路。●

■雪園壹號

地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店地庫1樓

查詢：3897 9618

註：金滬蘇式月餅1盒6個；流金奶黃蘇式月餅1盒6個，各$298/ 盒

文：古月淇

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕創新月餅 蘇式月餅 月餅 中秋

上 / 下一篇新聞