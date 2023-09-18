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人生下半場

健康

知多啲：擴闊生命 令哀傷「縮小」

【明報專訊】聆聽和陪伴能讓喪親者得到安慰和支持，但在我10多年輔導經歷中，曾遇過一些個案，無論如何努力嘗試不同的輔導手法，對方的悲傷程度仍然維持原狀，絲毫沒有下降。過往我一直認為哀傷輔導是要用盡方法幫喪親者放下哀傷，重新充滿力量，積極向前開展新生活。直至經歷3年疫情，我體會到人的能力原來十分有限和渺小，很多時面對外在環境發生的事，根本無力改變。

疫情間傳染家人致自責

過去3年，有個案事主在疫情前親自送老父入住老人院，殊不知那是最後一次見面，之後老父染疫、病危、入院和離世，他都無法陪伴在旁。在輔導室裏，他表現出強烈遺憾；另一名個案事主在疫情稍為緩和時外出與朋友聚餐，卻因而受感染，更傳染家人，導致家中一名長者離世，他不斷怪責是自己害死家人。當我聽着他們的故事，不禁聯想若這些事發生在自己身上，是否能夠做到放下悲傷？

帶着悲傷繼續生活下去，是否就不可接受，甚至會被標籤為有情緒問題？在我感到迷惘，對從前深信的輔導目標抱有疑問之時，偶然讀到一名外國作家對哀傷的理解，竟為我帶來全新的想法和出路：

很多人誤以為哀傷會因時間而逐漸縮小。真相是，哀傷從不曾變過，是生命隨着哀傷而逐漸強大了。（〈隨着哀傷而成長〉Growing around grief, Lois Tonkin）

這段短短的文字讓我發現，原來並非每份哀傷都可以放下。當哀傷無法縮小，不如考慮將生命擴闊，從而令哀傷的影響力及佔據生命的比例降低。如果大家未能了解這概念，我用下列兩條數學算式解說。

例子一：3/4（75%）→ 1/4（25%）

在第一條算式中，分子代表「哀傷」，分母則代表「生命」。¾相當於75%，即是代表一名喪親者處於非常悲傷的狀態時，悲傷佔據他大部分的生命；當這人獲得關懷後能減少哀傷，分子變成1，那麼哀傷在他生命中的比例就大幅下降至25%。

例子二：3/4（75%）→ 3/40（18.75%）

如果一個人的哀傷經歷太嚴重，分子完全不能改變（75%），該怎樣做才能讓哀傷百分比減少？答案就是將分母加大，例如由4變為40，哀傷在生命中的比例就會由75%下降至18.75%。

參加興趣班 行山做義工

幫助喪親者，除了盡力協助他們減輕哀傷外，原來還有另一種方法，就是鼓勵和幫助他擴闊生命。當生命範圍夠闊夠大，即使哀傷仍然存在，但對生命的影響會減低很多。當哀傷真的無法放下，就毋須勉強自己，反而考慮開放自己的生命，接受無限可能和不同邀請，例如有朋友相約參加興趣班、外出行山、參觀藝術館、參與義工服務等，即使興趣不大，但不要即時拒絕，反而鼓勵自己嘗試出席。日子久了，或許發現自己能夠與哀傷好好共存，每當憶起逝去親人，即使仍會哭泣，但再沒有往日般痛楚，那就已經足夠。

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