25%死者走得突然 陪伴喪親者 聆聽勝千言

面對突然而來的死亡，至親好友即時反應是震驚和難以置信；而其他哀傷情緒如焦慮、憤怒、遺憾、自責等亦會陸續浮現，維持多久則因人而異。有些人在一年半載後有明顯改善，但有些人可能需要更長時間，甚至永遠悲傷。

嘉儀結婚20年，沒有孩子。夫妻都是專業人士，收入不俗，一直以來生活十分寫意自在。一天，嘉儀的丈夫獨自在停車場準備駕車上班時，突然心臟病發昏迷，2小時後被發現時已經死去一段時間。嘉儀知道消息後，情緒即時崩潰，完全無法相信、無法接受數小時前還一起吃早餐的丈夫，已經永遠離開了。

剛同吃早餐 幾個鐘後接死訊

事後，嘉儀需要服食精神科藥物和接受心理輔導。過了1年，她的情况大有改善，工作和日常生活差不多恢復正常，但每當憶起丈夫，仍會難過痛哭，悲傷始終未能放下。

我發表過一篇以〈最沒用的安慰說話〉為題的專欄文章，當中10句說話是我在多年輔導中，從不同喪親者分享中收集得來。文章刊登後，不少讀者在社交網站留言，既然有10句沒用的安慰說話，那麼什麼才是「有用的安慰說話」？

其實我跟各位一樣，希望找到那句只要一說出口，就能夠令喪親家屬恢復過來、重新得力的奇妙說話。可是經過16年尋覓，接觸近1000個喪親家庭，遺憾仍沒任何頭緒；相反，一句就令家屬加倍難過、失望，甚至憤怒的說話倒是存在。曾經有喪親家屬表示，至愛逝去的悲傷是錐心刺骨，因為當中夾雜多年彼此之間的愛和回憶，有時再加上又愛又恨的關係。試問這麼深厚複雜的情感，又怎能單憑一兩句說話就得到釋放。

包容接納激烈情緒

在撰寫這篇文章前，我搜尋不少外國及本地資料，得出結論是，相比起說話，聆聽和陪伴才是最有效的安慰方法。聆聽是大部分人都擁有的基本能力，但並非人人都能夠做得好。有些人在聆聽過程中左顧右盼，根本沒有專注在對方的分享之中，令人感到不受尊重。又有不少人在聽到別人悲傷故事時，會不自覺地進入專家模式，急於分析和評估對方情况，給予意見或解決問題方法；當然這並非錯誤，但有時候喪親者需要的是包容和接納，即他在親人突然離世後有多麼激烈的情緒，如何無理取鬧，甚至滿口粗言穢語地發泄憤怒，你都願意靜靜地坐在旁邊，嘗試盡量聆聽和盛載他的感受。

曾經有意外死者家屬因過分悲傷，在急症室大吵大鬧，指罵醫護人員毫無用處，未能救活她的親人。當時我嘗試行近去安慰她的情緒，卻被拒絕，甚至大聲責罵並要我離開。當然我沒有離開，相反緩緩地坐在她旁邊，並跟她說：「我不會說太多話，只是想陪陪你，因為稍後醫護人員或警察都可能需要找你處理一些事，我可以幫你好好完成。」那天我陪了她約3小時，只是陪她去見醫生和警察，買水給她解渴和送她往巴士站乘車回家。兩天後，她主動致電辦公室找我，希望我陪她處理殯葬事情。面對突然而來的死亡，陪伴喪親家屬妥當完成需要或想做的事，就已經給予很大幫助。

從一支水到一個擁抱

在香港，每一個突然死亡個案都需要呈報死因裁判官，過程可能需要見法醫、落口供和出席死因研訊。大部分市民應該不曾經歷這些程序，難免會感到焦慮和不安。這時候如果有人陪伴在旁，往往能夠有效地讓他們慢慢安定下來。

另外，真正有效的陪伴並非只在旁邊不發一言，而是敏銳地觀察和感受對方的需要，作出適當行動。例如你察覺到對方已經站了很久，便嘗試找一個合適地方讓他休息一下。若然知道對方已經在手術室門外等候多時，就應帶一些小食和水給他充飢。如果你感到家屬的情緒開始激動，就輕拍他的肩膀或擁抱。陪伴最重要是隨時準備「接着」對方「拋出」的需要，而並非拉他的手急着前行。

文：梁梓敦（安寧服務社工）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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