談痛說情：止痛「高科技」陷阱

其中常見謬誤是以為no pain, no gain，相信要先捱過劇痛，才能讓痛楚消失。即使身體的痛楚在接受坊間所謂「療程」後變本加厲，仍然耐着性子、帶着痊癒期望繼續下去。事實上，在痛症治療過程中，即使痛楚沒有明顯改善，卻絕不會讓病情變差。倘若接受數次「治療」後痛楚程度或痛楚位置增加，應立即中止「療程」，避免身體受到傷害。

曾有腰背痛患者接受坊間「拉腰治療」後，不僅腰痛沒有減輕，下肢更出現麻痹感；經檢查後，發現原本腰椎退化沒有改善之餘，腰部周邊組織更出現新的腫脹傷患，令病情變得更棘手。也曾有患者跟我分享，即使發現坊間的「治療」令痛楚加劇，卻由於已預先支付一大筆款項而無法退款，只好硬撐至「療程」完成。故此，在接受坊間治痛「療程」時，建議患者逐次繳付費用，然後視乎效果再決定是否繼續。

電熱棒與暖包功效差不多

另外，坊間常以一些艱澀難懂的高科技詞彙，包裝各式各類治痛方案，吹噓其紓痛效果，以收取高昂費用。但只要仔細解讀，便不難發現這些「高科技」都是常用的物理治療技巧，例如電熱棒與幾十元暖包在功效沒有太大分別；「特效」紓痛精油跟一般按摩油差不多。值得一提的是，醫學上有一種學說名為「安慰劑效應」﹙placebo effect），就是當患者相信某種方法具有療效，即使該方法沒有產生實際作用，患者都會感到病情得到某程度上的紓緩。故此那些「高科技」、「新穎」紓痛方案所宣稱的成效，並不那麼神奇，往往是病人本身的能力。

最重要的是，痛症患者需要對治療存有合理期望，接受及學習與痛共存。除了因癌症或重大創傷所引致的痛症外，一般因勞損或退化所帶來骨骼肌肉慢性痛症，均難以透過治療達到徹底消除，仍有輕至中等程度痛楚出現。這時，患者除了按時接受治療外，也應調適生活習慣，包括糾正姿勢、鍛煉肌肉、作息有序等，主動地擁抱痛楚。抱持這種態度，便不會輕易墮入各類紓痛陷阱。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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