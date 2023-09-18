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健康

兒言自得：醫患互信

【明報專訊】近年要選最令醫學界哄動事件，醫生被控誤殺的案件必屬其中之一。案中涉事醫生雖有疏忽，但醫學界普遍認為，他們的疏忽程度遠遠未達誤殺門檻，許多醫學組織及個人都質疑起訴理據何在。擾攘多時之後，律政司突然取消起訴，醫學界鬆一口氣之餘，又不禁懷疑律政司什麼葫蘆賣什麼藥，市民也給堂堂律政機構的搖擺不定弄糊塗了。

不少人疑問，今次律政司出爾反爾，究竟是有理有據，還是人謀不臧，有沒有人需要問責？

今次事件，有人說是雙輸：涉事醫生多月來擔憂受驚，受盡煎熬不在話下，想必身心俱疲。但願他們能完全復元，生活和事業不受事件影響；此外律政司也無可避免地成為輸家，有輿論指出事件可能令市民對該部門失去信心，更有病人團體要求律政司為其行事首鼠兩端向市民解釋。其實今次的「律政風雲」，還有一個較少人提及的大輸家，那就是市民大眾。

醫生和病人的關係，互信至為重要。病人不信任醫生，醫生要他開刀動手術，他懐疑醫生拿他當白老鼠；醫生開的藥，他對醫生是否對症下藥沒有信心，不敢服用；醫生給的好主意，他也半信半疑。試問這樣的醫患關係，對病人怎會有好處？

以往內地醫患關係緊張，弄到許多學子不願讀醫，其中之一的原因便是紅包和提成（收取回佣）風氣氾濫，令病人對醫生缺乏信任，以為醫生不論手術、處方、各式各樣檢查，都是為了「創收逐利」（創造收入、追逐利益），不是真正為了病人福祉。病人痊癒康復也還罷了，要是病人有什麼三長兩短，甚至不治，怎不遷怒醫生，於是醫鬧不斷，甚至有病人或家屬毆打殺害醫護。聽說政府對此歪風已大力整頓，希望情况有所改善。

怕惹官非 不處方類固醇？

反過來說，醫生對病人，或者對病人背後的社會制度或風氣不信任，同樣對病人不利。要知道，醫生給病人治病，不論小病大病，都有潛在風險，一般來說，病愈嚴重，風險愈高。醫生為病人治病，會權衡治療方案對病人的好處和可能造成的風險，和病人商討後再決定是否實行。要是行醫動輒惹上官非，醫生很難不先想到保護自己，才考慮病人利益，這便是防禦性醫療（defensive medicine）的由來。於是病人會發覺醫生處方的檢查化驗多了，有些未必是必須；以為有病只看一名醫生，怎知醫生卻找來一班不同專科的專家會診，因為他要確保萬無一失，或萬一「出事」時有人分擔責任；要是需要高風險的治療，醫生可能會避之則吉；醫生的收費也提高了，當是行醫風險的「對冲費」，要「會診」的費用更加倍增。醫生也要面對專業保險收費的不斷向上調整，當然最後都轉嫁到病人身上。

一向以來的醫療糾紛，都是民事索償居多，醫生只要購足專業保險，損失尚不至太慘重。但一旦面對刑事起訴，例如誤殺，後果可能是多年的牢獄之災，那可嚴重多了。今次事件後，曾有醫生向我說，他以後都不處方類固醇了（今次事件與醫生處方類固醇有關）；我忙告訴他，類固醇雖然副作用多且猛，但有時是必須之藥，怎可一刀切說以後不處方？他回說：「要找個藉口說病人不適用類固醇還不容易？總比我給人控誤殺好！」但願這只是他一時氣憤之言，醫患缺乏互信不至淪落至斯。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕律政司 誤殺 類固醇 霍泰輝 醫患關係 健康 兒言自得

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