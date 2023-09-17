未來城市：預防大水浸 換渠非萬能

逾六成水浸 垃圾樹葉塞渠口引致

一波未平，一波又起，近日本港先後忙着招呼超強颱風「蘇拉」和連場暴雨，渠道被大量樹葉、垃圾和沙泥塞住，影響排水功能。渠道網絡有如城市的血管，塞一渠而浸一區。「一葉障目，一塊樹葉都可以搞到個渠塞」，倪學仁似是說笑，其實毫不誇張。渠務署曾分析2017至2019年200多宗水浸個案，當中超過六成是渠道入水口被垃圾、枯葉或其他經地面徑流冲下的雜物阻塞所致，故有必要及時清渠。「兩個膠袋都已經將個『咖喱缸』（雨水渠）塞咗」，陳健碩說即使雨水渠的設計流量大，一旦淤塞，實際流量便會大減，降低排水能力。

到底署理渠務署長徐仕基於記者會上提及的「200年一遇」渠道容量設計是什麼概念？根據渠務署資料，其中一個防洪設施——大坑東蓄洪池容量為10萬立方米，設計可抵禦50年一遇的暴雨，即每小時超過100毫米的降雨量，似乎「200年一遇」的容量設計是它的4倍？這樣想便大錯特錯，「Ｎ年一遇」的雨指「雨量重現期（或稱「雨量回歸期」），是以統計方法從現有數據估算「年最高每小時超過特定毫米雨量」的重現期，即平均相隔多少時間發生同一事件，是由概率推導出來的期望值，並不代表該事件必定在N年內發生，又或者只限N年才發生一次，例如「百年一遇」是指有百分之一概率發生。尤其極端情况隨機發生，發生次數少，可蒐集的數據有限，便難準確估算極端事件的重現期。

除了「極端情况」 設計也考慮地勢

各區平均降雨量不同，「N年一遇」的雨量定義也不同，比較柴灣和將軍澳「200年一遇」雨量也會有分別。「N年一遇」可釐定排水系統設計標準，倪學仁說：「幾年一遇的雨量強度是一條曲線，跟集水區（catchment area）的大小、坡度等有關。」排水設計除了考慮極端情况發生概率，還要考慮地勢環境因素、水渠形狀等，一個地區內不同位置的排水渠設計也有差異，俗說云「水往低處流」，理論上低窪地區的渠道排水量會較近山的地方高。

全港換渠管成本大

現時「市區排水幹渠系統」設計可應付「200年一遇」的洪水，幹渠的管道或箱形暗渠直徑等於或大於1.8米；「市區排水支渠系統」則可應付「50年一遇」，蒐集城市徑流，並將雨水輸送到幹渠、河流或大海，一般支渠管道或箱形暗渠的最大直徑相等於或小於1.8米。

若要按「500年一遇」的標準設計雨水渠流量，「哪裏有錢？」倪學仁說更換渠管的成本不少。陳健碩說「做工程一定有個局限，冇可能設計到最極端」，難升級排水系統至抵禦極端情况。根據渠務署2022年的雨水排放系統設計手冊勘誤表，氣候變化預計會令香港降雨量增多，並造成極端海平面，包括平均海平面和風暴潮成分將增加。過量雨水會使雨水排放系統超負荷，而海平面極端上升則增加低窪和沿海地區的洪水風險，新發展地區的排水設計會考慮氣候變化的影響而增加裕度。不過，已發展地區環境擁擠，還有其他社會因素，設計新排水設施時，或會遇到不同的場地或技術限制。

山坡湧黃泥水 或塌泥先兆

你知道斜坡設計跟排水管一樣也會考慮「雨量回歸期」嗎？但兩者只有間接關係，「更大關係的是地下水壓」，陳健碩強調設計斜坡時，只在不能計算地下水壓的情况下，才會依據「雨量回歸期」，而現時的新建斜坡會裝有測試地下水壓的儀器。看似平平無奇的斜坡有不同類型，有綠草如茵的天然山坡，也有普遍灰色的人造斜坡如削土坡、填土坡、擋土牆等，「沙質土排水能力較強，黏土排水差」。陳健碩說設計斜坡不只考慮穩定，還要思考塌坡後果，「（斜坡）一冧會影響幾多人」，石坡和填土坡倒塌的後果不一，例如阻塞交通的範圍和人命傷亡，就如筲箕灣耀興道上周山泥傾瀉的護土牆是石坡，「塌下來的石塞住的是行車路，影響範圍沒那麼大」；假若塌下的是鬆散的填土坡，「佢（填土坡）啲沙湧出去百幾米」。

暴雨除了帶來水浸，還令土質鬆散，造成山泥傾瀉，「（暴雨）只是一個trigger（觸發點），它『射』（噴發）出來的泥去到幾遠就係地質問題」。陳健碩不厭其煩地解釋，山泥傾瀉是一個地貌自然變化過程，岩石會風化、侵蝕和堆積，當風化岩石層軟化便變得脆弱，遇上雨水後更鬆散。「香港一定唔會以後都無山泥傾瀉」，他認為自然災害無法避免，只能加強公眾教育和宣傳，提高大眾的防災意識，讓市民清楚如何防避。在山泥傾瀉發生前是否有迹可尋？哪裏找到蛛絲馬迹？「如果見山坡上有大量黃泥水流落嚟就要小心」，可能會有泥石流，「見到啲樹唔係直嘅，係傾斜嘅，可能係啲泥疏鬆」，表示有山泥傾瀉風險，市民要避開那些區域。他笑稱土力工程處自1977年成立，一直積極防治山泥傾瀉，斜坡和護土牆每年都要保養維修，不過有些私人斜坡業主「唔知個斜坡係佢嘅」而對斜坡安全不予理會，更見公眾教育的重要。

昔日「海味街」短訊預告水浸

月初的世紀暴雨罕見，倪學仁認為「今次（對城市抗洪能力）係一個最佳考驗，我都未見過咁大水」。除了想到渠塞可致水浸外，他和陳健碩皆不敢妄斷水浸原因，「真係唔知點解會浸成咁」。「香港具防洪經驗，也建了不少防洪設施」，陳健碩記得10多年前，上環永樂街曾是水浸黑點。永樂街及文咸東街一帶是填海而來的土地，較其他區低窪，遇天文大潮和北風湧浪時，海水便由馬路集水溝經排水管道倒灌街上，再遇上特大暴雨便水浸，「上環海味舖嗰時成日水浸，啲人喺度嘈」，陳健碩說當時「海味街」商戶怨聲載道。

渠務署便建造「皇后大道中截流管道敷設工程」及「上環雨水泵房」，從上環中半山截取地面徑流。工程未完成時，「海味街」仍受水浸威脅，為了讓商戶及住戶預早知道暴雨或天文大潮會引致水浸風險，2008年4月土地排水部推行「上環水浸短訊」的通報機制，每當特大暴雨或颱風警告生效，或預測潮水超越警戒線時，電腦系統會向已登記的商戶、住戶及有關人等，以手機短訊及語音短訊形式發出水浸信息。工程2009年完成，大大減輕排水系統的負擔，亦減低了上環低窪地區的水浸風險。時至今日，已甚少聽到「海味街」在暴雨下水淹的消息。

前土力處長：現有警告已足夠

15年前會以短訊通知市民水浸，今次暴雨，政府應否發出緊急警示提醒市民有水浸威脅？倪學仁和陳健碩稱，天文台發出暴雨警告、部分地區現水浸通知，以及山泥傾瀉警告，已有足夠警示。

台灣也設類似的災防告警系統（細胞廣播，PWS），台灣中央氣象局回覆表示，依據預測及監測資料，研判雨量可能達到警示閾值時，將發布大雨或豪雨特報。此外，亦會結合閃電落雷、雷達、降雨觀測網，針對小區域且具有複合性災害的劇烈對流天氣，當觀測或預估60分鐘雨量達40毫米以上且伴隨密集雷電時，將發布「大雷雨即時訊息」；100毫米以上且有致災之虞，還會再透過PWS將警訊傳送至該區民眾的手機。

颱風「海葵」的低壓槽除了給香港帶來世紀暴雨，也令台灣下起連場大雨，其中高雄市更出現水浸。記者訪問當地居民，看看相比香港，台灣的暴雨和水災警示是否足夠。上月31日，超強颱風「蘇拉」剛遠離台灣，另一颱風「海葵」靠近，居於高雄市鼓山區的戴杼廷如常駕電單車上學，經過濱海二路時遇水浸，水位及膝，電單車不能開動，他便掉頭走。再憶當日情况，他說「從沒想過會水浸」，卻不曾收到政府的暴雨警訊通知和淹水緊急警報，但認為一般緊急警示並無太大幫助，除非信息列出什麼地區水浸和可通過的道路。

【治水篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 路透社、受訪者提供、渠務署網站

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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