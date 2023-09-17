明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：預防大水浸 換渠非萬能

【明報專訊】城市有可能建造一個完美的防洪系統嗎？本月初的世紀暴雨令本港多區水浸，市民不斷聽到「N年一遇」，渠務署形容屬「500年一遇」重現期的雨量，超出主要渠道設計「200年一遇」的容量。排水系統需要更新至可抵禦更極端情况嗎？「無得話改就改，唔通全港嘅排水渠全部做過晒？」結構工程師倪學仁反問。他說如果純粹是天然下雨，目前的防洪設計沒問題，但若加上人為因素如渠道淤塞，則可引致水浸。土力工程處前處長陳健碩亦說，「基建無可能設計到完全無水浸，完全無山泥傾瀉」，極端情况難以預計，香港也沒資源更新所有排水渠和建更多蓄洪池。

逾六成水浸 垃圾樹葉塞渠口引致

一波未平，一波又起，近日本港先後忙着招呼超強颱風「蘇拉」和連場暴雨，渠道被大量樹葉、垃圾和沙泥塞住，影響排水功能。渠道網絡有如城市的血管，塞一渠而浸一區。「一葉障目，一塊樹葉都可以搞到個渠塞」，倪學仁似是說笑，其實毫不誇張。渠務署曾分析2017至2019年200多宗水浸個案，當中超過六成是渠道入水口被垃圾、枯葉或其他經地面徑流冲下的雜物阻塞所致，故有必要及時清渠。「兩個膠袋都已經將個『咖喱缸』（雨水渠）塞咗」，陳健碩說即使雨水渠的設計流量大，一旦淤塞，實際流量便會大減，降低排水能力。

到底署理渠務署長徐仕基於記者會上提及的「200年一遇」渠道容量設計是什麼概念？根據渠務署資料，其中一個防洪設施——大坑東蓄洪池容量為10萬立方米，設計可抵禦50年一遇的暴雨，即每小時超過100毫米的降雨量，似乎「200年一遇」的容量設計是它的4倍？這樣想便大錯特錯，「Ｎ年一遇」的雨指「雨量重現期（或稱「雨量回歸期」），是以統計方法從現有數據估算「年最高每小時超過特定毫米雨量」的重現期，即平均相隔多少時間發生同一事件，是由概率推導出來的期望值，並不代表該事件必定在N年內發生，又或者只限N年才發生一次，例如「百年一遇」是指有百分之一概率發生。尤其極端情况隨機發生，發生次數少，可蒐集的數據有限，便難準確估算極端事件的重現期。

除了「極端情况」 設計也考慮地勢

各區平均降雨量不同，「N年一遇」的雨量定義也不同，比較柴灣和將軍澳「200年一遇」雨量也會有分別。「N年一遇」可釐定排水系統設計標準，倪學仁說：「幾年一遇的雨量強度是一條曲線，跟集水區（catchment area）的大小、坡度等有關。」排水設計除了考慮極端情况發生概率，還要考慮地勢環境因素、水渠形狀等，一個地區內不同位置的排水渠設計也有差異，俗說云「水往低處流」，理論上低窪地區的渠道排水量會較近山的地方高。

全港換渠管成本大

現時「市區排水幹渠系統」設計可應付「200年一遇」的洪水，幹渠的管道或箱形暗渠直徑等於或大於1.8米；「市區排水支渠系統」則可應付「50年一遇」，蒐集城市徑流，並將雨水輸送到幹渠、河流或大海，一般支渠管道或箱形暗渠的最大直徑相等於或小於1.8米。

若要按「500年一遇」的標準設計雨水渠流量，「哪裏有錢？」倪學仁說更換渠管的成本不少。陳健碩說「做工程一定有個局限，冇可能設計到最極端」，難升級排水系統至抵禦極端情况。根據渠務署2022年的雨水排放系統設計手冊勘誤表，氣候變化預計會令香港降雨量增多，並造成極端海平面，包括平均海平面和風暴潮成分將增加。過量雨水會使雨水排放系統超負荷，而海平面極端上升則增加低窪和沿海地區的洪水風險，新發展地區的排水設計會考慮氣候變化的影響而增加裕度。不過，已發展地區環境擁擠，還有其他社會因素，設計新排水設施時，或會遇到不同的場地或技術限制。

山坡湧黃泥水 或塌泥先兆

你知道斜坡設計跟排水管一樣也會考慮「雨量回歸期」嗎？但兩者只有間接關係，「更大關係的是地下水壓」，陳健碩強調設計斜坡時，只在不能計算地下水壓的情况下，才會依據「雨量回歸期」，而現時的新建斜坡會裝有測試地下水壓的儀器。看似平平無奇的斜坡有不同類型，有綠草如茵的天然山坡，也有普遍灰色的人造斜坡如削土坡、填土坡、擋土牆等，「沙質土排水能力較強，黏土排水差」。陳健碩說設計斜坡不只考慮穩定，還要思考塌坡後果，「（斜坡）一冧會影響幾多人」，石坡和填土坡倒塌的後果不一，例如阻塞交通的範圍和人命傷亡，就如筲箕灣耀興道上周山泥傾瀉的護土牆是石坡，「塌下來的石塞住的是行車路，影響範圍沒那麼大」；假若塌下的是鬆散的填土坡，「佢（填土坡）啲沙湧出去百幾米」。

暴雨除了帶來水浸，還令土質鬆散，造成山泥傾瀉，「（暴雨）只是一個trigger（觸發點），它『射』（噴發）出來的泥去到幾遠就係地質問題」。陳健碩不厭其煩地解釋，山泥傾瀉是一個地貌自然變化過程，岩石會風化、侵蝕和堆積，當風化岩石層軟化便變得脆弱，遇上雨水後更鬆散。「香港一定唔會以後都無山泥傾瀉」，他認為自然災害無法避免，只能加強公眾教育和宣傳，提高大眾的防災意識，讓市民清楚如何防避。在山泥傾瀉發生前是否有迹可尋？哪裏找到蛛絲馬迹？「如果見山坡上有大量黃泥水流落嚟就要小心」，可能會有泥石流，「見到啲樹唔係直嘅，係傾斜嘅，可能係啲泥疏鬆」，表示有山泥傾瀉風險，市民要避開那些區域。他笑稱土力工程處自1977年成立，一直積極防治山泥傾瀉，斜坡和護土牆每年都要保養維修，不過有些私人斜坡業主「唔知個斜坡係佢嘅」而對斜坡安全不予理會，更見公眾教育的重要。

昔日「海味街」短訊預告水浸

月初的世紀暴雨罕見，倪學仁認為「今次（對城市抗洪能力）係一個最佳考驗，我都未見過咁大水」。除了想到渠塞可致水浸外，他和陳健碩皆不敢妄斷水浸原因，「真係唔知點解會浸成咁」。「香港具防洪經驗，也建了不少防洪設施」，陳健碩記得10多年前，上環永樂街曾是水浸黑點。永樂街及文咸東街一帶是填海而來的土地，較其他區低窪，遇天文大潮和北風湧浪時，海水便由馬路集水溝經排水管道倒灌街上，再遇上特大暴雨便水浸，「上環海味舖嗰時成日水浸，啲人喺度嘈」，陳健碩說當時「海味街」商戶怨聲載道。

渠務署便建造「皇后大道中截流管道敷設工程」及「上環雨水泵房」，從上環中半山截取地面徑流。工程未完成時，「海味街」仍受水浸威脅，為了讓商戶及住戶預早知道暴雨或天文大潮會引致水浸風險，2008年4月土地排水部推行「上環水浸短訊」的通報機制，每當特大暴雨或颱風警告生效，或預測潮水超越警戒線時，電腦系統會向已登記的商戶、住戶及有關人等，以手機短訊及語音短訊形式發出水浸信息。工程2009年完成，大大減輕排水系統的負擔，亦減低了上環低窪地區的水浸風險。時至今日，已甚少聽到「海味街」在暴雨下水淹的消息。

前土力處長：現有警告已足夠

15年前會以短訊通知市民水浸，今次暴雨，政府應否發出緊急警示提醒市民有水浸威脅？倪學仁和陳健碩稱，天文台發出暴雨警告、部分地區現水浸通知，以及山泥傾瀉警告，已有足夠警示。

台灣也設類似的災防告警系統（細胞廣播，PWS），台灣中央氣象局回覆表示，依據預測及監測資料，研判雨量可能達到警示閾值時，將發布大雨或豪雨特報。此外，亦會結合閃電落雷、雷達、降雨觀測網，針對小區域且具有複合性災害的劇烈對流天氣，當觀測或預估60分鐘雨量達40毫米以上且伴隨密集雷電時，將發布「大雷雨即時訊息」；100毫米以上且有致災之虞，還會再透過PWS將警訊傳送至該區民眾的手機。

颱風「海葵」的低壓槽除了給香港帶來世紀暴雨，也令台灣下起連場大雨，其中高雄市更出現水浸。記者訪問當地居民，看看相比香港，台灣的暴雨和水災警示是否足夠。上月31日，超強颱風「蘇拉」剛遠離台灣，另一颱風「海葵」靠近，居於高雄市鼓山區的戴杼廷如常駕電單車上學，經過濱海二路時遇水浸，水位及膝，電單車不能開動，他便掉頭走。再憶當日情况，他說「從沒想過會水浸」，卻不曾收到政府的暴雨警訊通知和淹水緊急警報，但認為一般緊急警示並無太大幫助，除非信息列出什麼地區水浸和可通過的道路。

【治水篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 路透社、受訪者提供、渠務署網站

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞