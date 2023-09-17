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ways of seeing：3D虛擬記錄 反思保育 偽地產代理 老店點賣？

【明報專訊】「消費」意指花錢滿足欲望的經濟行為，同時也有另一種帶貶義的解讀，即利用他人以達至個人利益。近年社會掀起懷舊風，愈來愈多人關注老店保育議題，傳媒報道、KOL打卡、藝術創作湧現，這些注視帶來怎樣的「消費」？老店與重建背後的經濟活動，應如何被理解？浸會大學視覺藝術學院的助理教授、插畫師黃詠珊（飛天豬）一直對於資源分配的主題感興趣，「或者藝術家未必可以設定一個制度，但是我覺得會有一些衝擊令人反思」。她與團隊推動的「寓延地產代理」現已開業，透過展覽及參與式交易活動等，邀請你以另一角度秤一秤老店的價值。

英國進修時誕生雛形

記者最初從Instagram留意到寓延這個項目（@foreseen_property_agency），帖文標籤「#舊舖王 #靚盤旺舖 #買舖租舖搵我」，用上幾可亂真的地產語言。直至看到網頁上項目總監一欄寫着「黃詠珊（飛天豬）」一名，記者才放下疑心，確認無亂入地產網頁。飛天豬以往走訪老店，用畫筆記錄歷史，何以搖身一變成為地產經紀？起源要由2015年說起，當年她為上環朱榮記雜貨店畫了第一幅插畫，後在太平山街市集展出。忽然有人向她遞上地產發展商的卡片，提出買下她的畫作，用於西營盤新樓盤的售樓書。「對於我來說是很吸引，突然間有一個這麼大的客戶，我聽都沒聽過的地產商接觸我買畫。」然而她卻很糾結，因為寫生期間與店主建立了信任，「他（朱老闆）讓我進去畫，還有我們之間是有些回憶、有些關係、有些經歷。結果我最後就無給出畫作」。

老店懷舊情懷原來有價有市，飛天豬自此更了解自己的底線，「之後我就分得好清楚，寫生的作品與商業用途的作品要分開」。她繼續埋首為老店寫生，及後前往英國攻讀插畫藝術碩士學位，並推行研究項目「Barter Archive」，為寓延偽地產代理計劃的雛形。Barter Archive圍繞面臨重建逼遷的比林斯蓋特市場，其時她與跨領域藝術家陳家智（Kachi）合作，把魚販提供的物件作3D打印，為成品舉辦一場偽拍賣會。他們邀請演員飾演壟斷拍賣的賣家，現場觀眾雖可舉牌，卻永不會投得拍賣品。飛天豬直言當初設定頗殘忍，「當你想擁有或者想保留的時候，是不是真的由得你可以去擁有？」

近看立體模型 彈出價錢牌

回港後，飛天豬與Kachi再次合作，希望以最地道的地產語言，探討老店保育的議題，促成「寓延地產代理」項目。寓延團隊不止在9月舉辦展覽，亦建立網上數碼檔案庫和參與式交易活動。本地老店的空間細節以3D點雲（point cloud）技術作記錄，公眾可線上瀏覽其虛擬立體模型，更能以類似樓花預售的模式，購買3間老店的點雲數據部分。

「本身的想法就是想觀眾來看這個展覽，然後去想究竟我買不買好，或者究竟點解我們有這樣的設定……其實那個『點解』已經是我們想做的一件事。」展覽策展人潘韻怡（Doris）解釋，他們希望突顯一個關係，就是金錢主宰了老店的經營，甚或整個社會。

老店價值還剩什麼

不少人從保育角度切入老店去留危機，卻忽略店舖本質為一盤生意，每天發生着經濟活動的地點。寓延團隊8月中舉行展覽前路演，在油麻地一個藝術空間放置屏幕，朱榮記的點雲立體模型從中緩緩旋轉。當途人走近櫥窗，無數小點會被拉近放大，彈出一張張價錢牌。飛天豬解釋路演背後的信息：「其實你遠，不太看得清是什麼，就會好好奇想走近一點。但近一點的時候，你看的是店舖本身的價值，還是已經把它轉化成金錢的資本？」

社區新發展對應人們的新需要，與其指摘，Doris指出寓延更想向公眾揭示這重關係，「所謂的舊社區、大家很熟悉的東西，最後又會成為用來推銷新樓盤，很想讓大家看到香港好係這個loop（循環）」。飛天豬認為這是牽連整個系統的現象，「基本上消費就是『喂，開新樓盤去睇吓先』，其實大眾就是這樣，好make sense（合理），因為生活在這裏」。舊事物的逝去，孕育更多新事物的誕生，這是香港的面貌。

9月展覽展出飛天豬名為《寓延預演》的畫作，由左至右展示時間推移，由2015年她為深水埗棚仔布販畫插畫，到今天舉行地產代理展覽，再走到她對展覽場地藝穗會未來外觀的想像。這場預演最終帶觀眾回到起點，地產商當初邀約飛天豬合作的那封電郵，重製成紙本呈現。

新樓盤意味消除舊東西

新樓盤無疑盛載對新家園的期盼，從如出一轍的廣告可見一斑。飛天豬和Kachi大學畢業後曾加入設計工作室，試過為新樓盤製作廣告。樓盤廣告少不了人們美好生活的想像片段，飛天豬回想起工作經驗，「我還記得做過一個生活片段是叫導演拍的，上shutterstock找一些相，有些人拿着氣球在草地拍」。而這次為展覽作資料蒐集，他倆特意到新樓盤的展銷廳取經。飛天豬發現其中燈光恍若賭場，讓人不知時日過，又遇過沒有靈魂的服務員介紹樓盤呎數。「最緊張都是你決定抽不抽（樓）的時候，因為真的會覺得好像突然有機會。明明我完全不會想，但突然也會有一下『是不是選中我？』」

點雲紀錄買家可獲臨約

寓延地產代理展覽的空間設計參考樓盤展廳，整體燈光較昏暗，各展品在鎂光燈照射下額外光亮。展覽空間同時別具未來感，觀眾首先會看到幾段單頻錄像，先由虛擬地產妹簡介項目詳情，再有一段展示點雲數據升值潛力的錄像，恍如樓盤廣告的美好生活想像，讓人抽離現實、冷冰冰地旁觀這些經濟活動。「已經有很多人用老店去包裝，但從來沒有人去再很真實地，去體驗老店。」策展人Doris期望展覽給予觀眾一條命題，思考自身對老店的經驗是否流於媒體訪問、記錄，而甚少走進店舖與老闆聊天或消費，「想將這個平時很抽離的狀態，再呈現多一次」。觀眾走到最後，還可即場購買老店的點雲數據。如果選擇購買，會否覺得與店舖增添一重長久關係，甚至提前多多消費？這交由買家自行決定。

有趣的是，買家購買老店的點雲數據後，只會獲得一份臨時買賣合約；直至老店搬遷或結業，寓延團隊才會寄出點雲紀錄成品，即紙本《店舖點雲錄》的其中幾頁。當買家收到成品，也代表店舖已經結束，或不再出現在社區之中。「其實買的新樓，何嘗又不是以前的一些街道，或者是一些社區」，Doris指出買樓時的狀態很相似，「我們很期待見到新的東西 ，但其實全部等於舊東西被遷移或者結束後才會見到」。

店主參與記錄一磚一瓦

寓延的網頁目前展示9間老店的網上資料庫，其中包括各店的虛擬立體模型，作為空間的數碼副本。老店逝去之前，及早作虛擬記錄是否保育的出路？Doris一方面提到他們應用的點雲技術，記錄了三維與顏色，媒介匹配老店存在已久的特性。另一方面，她卻邀請大家以批判眼光看待，點雲看似把空間完整複製，然而立體模型愈被放大，眼前只會剩下無數分離的顏色點。Doris聯想起疫情促成的數碼化，「很多人都覺得數碼可以替代某些實體。這個展覽好像認證了一種冷冰，有些溫度其實你是取代不了」。她期待觀眾對此有何體驗與回應。

網上資料庫收錄 不同領域的內容創作者，為9間老店創作的文章和短片。團隊歡迎更多本地老店加入檔案庫，不過暫時備存的老店，均是飛天豬曾經寫生、建立過關係的店舖。她希望以回顧為起點，因看見老店與店主幾年間的變遷，「當然有一些（店主）是很passion（熱中），仍然是很記得那個關係；但亦都有些（店主）有點社區疲勞」。

懷舊風盛行，老店面對大量採訪與合作邀約、經濟狀况的轉變，各有不同的取態。飛天豬引述美都餐室的負責人指，其接受過逾百個訪問，「他說有一段時間真的很討厭媒體，因為他只是做生意」。老店經營狀况經歷變化，Doris提到回顧的重要，也在於展示數碼副本僅能記錄時空的某一點，「其實那個有機體是每一天都在運作的」。

不想變做負面「消費」

疫後接連傳出老店結業消息，舊事物逝去讓人不勝唏噓。不過，以保育之名的活動，會否形成負面含意的一種「消費」？寓延團隊花費大量時間，向老店店主解釋項目內容，特別是參與銷售點雲數據的3間老店。即使與朱榮記老闆相熟，飛天豬亦不惜走訪十數次，為求他徹底了解才答應參與。Doris強調不想讓店主覺得與項目很抽離，「不想給予一個感覺：開店舖任你整，你整完是你的deliverable」。團隊推進項目時重視店主參與，雖然製作立體模型牽涉複雜技術，不過Kachi透露掃描店舖空間的工作，是由店主親自拿着全景相機完成，「即使沒有那麼準確，但可以等店主自己參與，這件事就覺得有意義一點」。

飛天豬表示與各店主的溝通，其實是互有得着的過程，譬如展覽中以3D列印打造的豬仔錢罌，朱榮記老闆說日後可擺放在店舖。聊天過程中，兩代人更可彼此了解相似或相異的生活態度，「我想還有一起去學習，對未來保育、究竟懷舊之後怎樣走下去」。

寓延地產代理展覽

日期：即日至9月19日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：中環藝穗會陳麗玲畫廊

網址：www.fore-seen.com

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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