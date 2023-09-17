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2023年9月17日星期日
星期日生活
周日話題：一場風雨，百般思緒
水過無痕事兒多
下雨後
周日話題：郭董開路 藍白整合更難
影像特區
同場加映：難言之痛——談楊東龍、施遠的聯展「橫睇掂睇」
無名周記：被抹去的奧威爾太太
開門讀書：華格納的影響力
立德立言：愛的理由在自愛 哈里法蘭克福愛的哲學（下）
老少女之麻糬周記！
圖文城市：○○輪流轉：我幾時先會再見到你？
平安祭：從前，我們的Past Lives
周日話題：全基因組測序 罕見病患者曙光
放心寫作：#56 你的金句
讀者來信：跟著村上聽音樂
阿貓阿狗：#204 新書
movie chic, movie style：周潤發的英雄風範
魂牽夢繫：基斯頓柏索「愛在壓迫統治時」 三部曲裏的每個別離
家明雜感：打打殺殺唔好預我《大保齡離奇綁架案》
影片簡評
單元連載：香港書66
星期日文學‧香港流行曲如何踏上本真之路（下）——重拾生活語言
{氣候達人}譚志勇 物理癡執教鞭 啟發下一代 減緩+適應 與反常天氣共存
讀食時光：紅燒黃腳鱲 油香肉滑
無定向學堂：年輪記錄雨乾季 氣候變化 聽樹木講真話
主題旅遊：墨西哥城 從湖上古老首都到水浸大都會
ways of seeing：3D虛擬記錄 反思保育 偽地產代理 老店點賣？
未來城市：預防大水浸 換渠非萬能
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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周日話題：一場風雨，百般思緒
水過無痕事兒多
下雨後
周日話題：郭董開路 藍白整合更難
影像特區
同場加映：難言之痛——談楊東龍、施遠的聯展「橫睇掂睇」
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開門讀書：華格納的影響力
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老少女之麻糬周記！
圖文城市：○○輪流轉：我幾時先會再見到你？
平安祭：從前，我們的Past Lives
周日話題：全基因組測序 罕見病患者曙光
放心寫作：#56 你的金句
讀者來信：跟著村上聽音樂
阿貓阿狗：#204 新書
movie chic, movie style：周潤發的英雄風範
魂牽夢繫：基斯頓柏索「愛在壓迫統治時」 三部曲裏的每個別離
家明雜感：打打殺殺唔好預我《大保齡離奇綁架案》
影片簡評
單元連載：香港書66
星期日文學‧香港流行曲如何踏上本真之路（下）——重拾生活語言
{氣候達人}譚志勇 物理癡執教鞭 啟發下一代 減緩+適應 與反常天氣共存
讀食時光：紅燒黃腳鱲 油香肉滑
無定向學堂：年輪記錄雨乾季 氣候變化 聽樹木講真話
主題旅遊：墨西哥城 從湖上古老首都到水浸大都會
ways of seeing：3D虛擬記錄 反思保育 偽地產代理 老店點賣？
未來城市：預防大水浸 換渠非萬能
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未來城市：預防大水浸 換渠非萬能
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