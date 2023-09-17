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周日話題：郭董開路 藍白整合更難

【明報專訊】早前本欄曾經預測過，郭台銘（郭董）好大機會參選總統，現在似乎進入直路。早前，郭董已經宣布用公民提名（即公民連署）的方式，取得參選的資格。9月14日，郭董突然召開記者會，公布副總統參選人的人選。結果站在他旁邊的，不是什麼政治明星，而是演藝界資深藝人賴佩霞，即時把大家嚇一跳，並立即成為最熱門的政治新聞！

筆者在之前提過，郭董是有頭有面的大人物，不可能在國民黨逼退之後，繼續搞「大龍鳳」，並串連各地區政客，相信他有意參選到底。另外，在郭董宣布參選之前，還有一些分析認為，由於郭董在多份民調結果都是排「包尾」，勝算不大，相信會知難而退。但是，從郭董宣布副總統參選人，再加上好快就會在各區搞公民連署（即公民提名），看來郭董的參選意志，隨時比起其他在野陣營的參選人更大。

兵行險着

問題是，為什麼郭董要找一名資深藝人兼政治素人賴佩霞出任副手，而非一名在野陣營的資深政治人物呢？這其實反映了他在找副手時面對的困難。因為郭董的副手，不可能是一些地區型的政客，又不可能是半紅不黑的政治人物。如果郭董要找政治出身而又資深的副手，無論是藍營或綠營，人選也不多。而且，這些人也未必願意脫離原有陣營而做郭董副手，因為這樣意味着要與原有政治陣營割裂，形同叛變，由朋友轉成選舉上的敵人，日後隨時變成仇家。所以，任何陣營的資深政客，從理性上都不會願意做郭董的副手。

因此，相信郭董陣營認為，與其「求求其其」找一些半紅不黑又沒有政策力的政客當副手，倒不如兵行險着，找一名「估你唔到」的演藝人士當副手。當然，演藝人士的政治力等於零，是其參選的最大弱點。但從另一個角度來看，當選民已經相當厭惡那些「只講口號少講政策」的吹水政客，演藝人士可能會給人耳目一新的感覺。况且，在憲制上，副總統的權力相當有限，對大局影響也不大，由演藝人士的政治素人出任副總統，對大局影響不大。最重要的是，現在郭董在民調結果中一直排「包尾」，要突破選戰困局，恐怕就要大破大立，大膽用人，希望藉此可以翻身。

當然，賴佩霞名字一出，外界對她的批評就接踵而至。有些說她擁有美籍身分，若要參選就要放棄美籍。又有說賴佩霞只是在哈佛大學修讀課程而已，而非持有哈佛大學學位，學歷方面帶有「吹水」成分。又有說她過往的一本翻譯著作，錯漏百出，需要一名資深編輯幾乎幫她重新翻譯一次云云。這些「八卦」消息都不是大醜聞，相信不會撼動郭董的參選步伐。

郭董公布副手人選之後，其公民連署的操作亦加速展開，後續有幾個主要觀察點：

其一，未來幾周的公民連署的具體操作如何，有沒有機會為郭董加分。郭董參選到底的話，需要28萬9000多人簽名支持，而據報道，他未來在各大縣市都大搞街站，除了要爭取簽名支持的人數外，更希望可以藉此「走勻」各區，拉抬聲勢。那麼我們就要注意，除了街站的部署及數目是否夠多之外，也要觀察街站的工作人員表現，是否積極有為，努力地幫郭董拉票。如果郭董陣營在公民連署方面表現理想，對其民調表現將有極大的幫助。

其二，究竟藍白還會不會整合。早在郭董宣布參選之時，有說郭董加入選戰，形成四強鼎立，最終會令非綠營的選票四散，造成賴清德漁人得利，贏得輕鬆。因此，在此形勢下，國民黨的侯友宜及民眾黨的柯文哲，就會為了贏得選戰，不得不加強整合，以避免令賴清德出現「瞓響度都贏」之勢。但隔了數周，所謂藍白整合之說，仍然未見蹤影。現在郭董陣營走向群眾搞公民連署，會否令藍白陣營感到巨大壓力，以加速整合呢？因為如果現在還不搞藍白合，只要郭董在民調支持度，在公民連署之後攀上第三甚至第二位的話，藍白合不單變得沒有太大意義，還會變成是藍白如何與郭董合作的問題了。

綠營目標

其三，是賴清德陣營的反應。如果郭董真的參選到底，對賴清德陣營來說，無疑是相當有利。但是，以現時賴清德的民調結果可見，他的支持度一直在三成多至四成多一點，如果日後他只是取得四成多選票而贏得總統席位，則只能組成一個少數政府，未必能夠有效施政。因此他的目標是希望取得超過五成選民的支持而當選。在此情况下，他需要更努力地挖多一些中間選民支持。郭董這次公布了副手人選，其實也是在逼其他參選人提早公布副手人選。我們要觀察，賴清德會否在下周公布副手人選，以及如何部署更多策略，吸引中間選民，並且在民調之中，能否衝到接近五成。

未來兩周是今次選戰的關鍵，藍白能否整合？大家走着瞧。

文˙王慧麟

編輯•王翠麗

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