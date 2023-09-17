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水過無痕事兒多

【明報專訊】此刻人在瑞典的程展緯，正在參加藝術交流活動，同時他也在關注香港打風落雨水浸街的情况，不忘慰問在港鐵幫忙善後的同事。言語不通的他，靠賴科技的便利自製廣告文案，希望喚起關注香港世紀暴雨下的工人福祉。當地同日也有集會關注氣候議題，氣候暖化下歐洲人更常面對熱浪侵襲，看着淤塞的坑渠和浸至腳跟的髒水，不知會作何感想？（圖）

除了一些受災嚴重的位置，像黃大仙和新界北區一些村落，大水淹浸過後的瘡痍很快便看不見，城市瞬間回復急促的節奏，水過無痕沒事兒一樣。林超英等思緒沉澱並整理成文，苦口婆心地指出一個個我城盲點和弱點，例如玻璃牆太多，又例如在北區濕地搞建設規劃等；而正當人人疾呼國際城市不容出現第三世界的水浸模樣，渠務及工程專家卻異口同聲說，在已建設地區加大水渠載量不切實際。

讀氣候專家譚志勇訪問可能更沮喪，他斷言氣候暖化已無法逆轉，極端天氣只會有增無減，我們的下一代未來更要面對800年一遇的大水。現在我們除了設法去「適應」，學習與之共存，已別無他法。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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