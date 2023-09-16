活動情報：高錕微雕 賀中大60歲

此外，由於中大位處沙田，與社區關係密切，今次亦特別展出不少突顯沙田文化和社區特色的作品，包括《沙田龍舟競渡》、《沙田雞粥》、《鳳冠承傳》、《查篤撐》等。展場內有中大學生大使帶領導賞團，分享校園歷史和點滴。●

香港中文大學60周年微型藝術展

日期：即日至10月17日

時間：周一至五中午12:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場一期L1羅馬圓形獻技場

整理：陳真紀