明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

活動情報：高錕微雕 賀中大60歲

【明報專訊】走過一甲子，香港中文大學迎來創校60周年，於沙田新城市廣場舉辦「香港中文大學60周年微型藝術展」，把校園內的代表地標及重要標誌化身成為微型藝術。50件精緻作品中，3件分別以大學本部中央的百萬大道、俗稱「飯煲」的科學館及正門為主題，其中《中大正門》展現中大正門入口的模樣，包括刻上校名的校門石闕及俗稱「四條柱」的標誌，門前更有由高錕遺孀高黃美芸親手擺放的前校長高錕的微雕，以及由藝術家陳鴻輝親手製作的1990年代懷舊校巴模型，希望大家一同緬懷「光纖之父」高錕，並重溫昔日時光。另一矚目作品是重現年初中大60周年校慶啟動典禮的《百萬大道》，微型藝術清楚展示台上的學生啦啦隊表演，還有台下嘉賓的微雕，充滿喜慶氣氛。

此外，由於中大位處沙田，與社區關係密切，今次亦特別展出不少突顯沙田文化和社區特色的作品，包括《沙田龍舟競渡》、《沙田雞粥》、《鳳冠承傳》、《查篤撐》等。展場內有中大學生大使帶領導賞團，分享校園歷史和點滴。●

香港中文大學60周年微型藝術展

日期：即日至10月17日

時間：周一至五中午12:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場一期L1羅馬圓形獻技場

整理：陳真紀

相關字詞﹕微型模型 微型藝術 展覽 中大 好去處 本地遊

上 / 下一篇新聞