神射手指導 可玩至晚上 室內射箭場 開弓毋懼風雨

有！由幾名本地射箭愛好者於荃灣開設的室內射箭場，不用擔心日曬雨淋，更營業至晚上11:00，又有導師從旁指導，下一個神射手，可能就是你！

拉弓，放手，箭瞬間正中目標，配上射手專注的神情，如此帥氣的場面，可能你都想成為當中的主角。在荃灣一間室內射箭場內，記者就看見不少專注的箭手，他們手持幾乎與自己身高一樣的弓，從腰間抽出箭，再放弦上，雙手發力拉弓，全神貫注，眼中只剩下面前的箭靶，手一放，箭「嗖」一聲飛出，「砰」的一下剛好落在黃心內。

反曲弓較簡單 拉滿弓講求力量

位於荃灣的「領先射箭」，開業短短1年已有不少忠實擁躉。室內射箭場佔地4000平方呎，可讓多人同時訓練，設施包括左右兩個場共12條符合室內賽標準距離的18米靶道、休息區、維修區等，亦有一些射箭用品可供購買。創辦人兼射箭教練徐斌銓（Ben）擁有近10年射箭經驗，曾參與不少本地及海外比賽，於2021年全港射箭運動員中排名第7。「小時候到不同營地時，會專門排隊玩射箭，其實理由好簡易，就是好型。」Ben sir說，這項「型格」運動吸引他踏足射箭圈，2013年正式學習射箭，每次射中靶心的成功感、對自己的肯定，令他慢慢迷上這項運動，更將興趣化為職業。「能夠『入黃』（即射中黃色10環及9環的位置）是好玩的，你會肯定自己的能力，不斷向更遠的距離挑戰，同時間又會研究一些肌肉的細節，學習怎樣調節動作才可達到高分。」他又解釋射箭運動要求參加者有極高的心理質素，只有些微錯誤，賽果可以隨時反轉，當中的博弈相當精彩。

Ben sir考獲了射箭教練證書，在射箭場擔當教練，開班教授反曲弓射箭。他指世界射箭比賽中主要分為3類弓種，包括裸弓、反曲弓及複合弓，其中反曲弓的設計及動作較簡單，初學者易於理解學習。反曲弓因弓片的形狀而得名，顧名思義，弓片在不受力的時候會呈現向前彎曲的狀態，依靠弓弦將弓片向後彎曲固定，而射箭時就是靠着弓片的張力把箭射出。

表面上，射箭運動好像很容易，只要盡力把箭射中靶心，愈接近靶心得分愈高，但當記者真正拿起弓來，也確實要說一聲：「難」。由基礎最輕磅的14磅反曲弓開始，要拉滿弓並維持動作已經需要一定力量，還要確保姿勢穩定眼界準，新手初試，基本上能夠保持不脫靶（箭能射中靶上）便已經不錯。Ben sir指，若想每一支箭都射中靶心，最基本的還是要學好並保持正確姿勢，加上經過無數次的練習調整，才能「一箭穿心」。不過，對初學者來說，一般都以享受射箭時的刺激感和樂趣為主。

7米距離開始 熟習手感

初學者在教練的帶領下，先做基本伸展動作熱身，然後教練會講解基礎器材及射箭方法，包括規則、拿弓的正確方法、站姿、弓的磅數等。射箭前，必須要先戴好護具，包括護臂，避免放箭時被弓弦擦傷手臂。Ben sir指，初階學者都由7米距離開始，「你可以基本了解到自己的動作是怎樣做，然後去鞏固基本的知識和手感，若然一開始距離太遠，你會不清楚中靶與脫靶的分別」。進階版就會挑戰12米，以及被稱為「真正入門」的18米距離。而在香港正式射箭賽場上，18米是基本距離，最遠的室外射箭比賽距離可達90米。

3要點：貼顴骨、放、hold

「貼着顴骨」、「放」、「hold」，是初班體驗課程中Ben sir最常說的3句話。他表示，新手射箭時必須緊記這3個要點，即拉弓時，嘗試把手貼着顴骨位置，瞄準後放箭，然後維持動作數秒才放下弓，避免因放箭時動作過於晃動而影響準繩度。不過他強調，剛開始時毋須執著必須瞄準得分，最重要是習慣維持正確姿勢，以及掌握射箭的手感。記熟以上3個重點後，就可多學其他技巧，例如把手擺放下巴位置等。

一個回合完結後，當教練留意到你射出的箭集中在箭靶某範圍上，就表示距離「入黃」又近一小步，屆時教練會加以指導。比如發現學員把箭集中射在左上角，便可嘗試簡單修正，瞄準時將目標放於右下角，經過調整，便大大提高「入黃」的機會。

現時射箭場設有5個不同程度課程，體驗班主打輕鬆，適合任何人士參與。若想認真學習，便可參與基礎班、進階班，更進一步了解反曲弓射箭的知識，學習運用進階的器材及技巧，例如加上瞄準器，學習調整細微動作及肌肉感知；若想參加比賽，挑戰自我的朋友就可選擇恆常班，在教練的規律指導下，作出針對改善，提升命中率；器材班則集中在教授器材調整的方法。此外，場內亦有開設兒童班，當然若是經驗老到的射手，亦可預約場地練習。●

領先射箭

營業時間：周一、二、五 下午2:00至晚上11:00；周三、四 晚上7:00至11:00；周六、日及公眾假期 上午10:00至晚上11:00

費用：2小時反曲弓體驗班，$200/堂；1小時半基礎班，$700/4堂；1小時半進階班，$750/4堂；1小時半恆常班/器材班，各$800/4堂

地址：荃灣馬角街2號華興工業大廈4樓A室

查詢：9848 3360

文：陳真紀

模特兒：Yvette

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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