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E潮

Lenovo $3288連鍵盤 手感舒適減疲勞

【明報專訊】若沒有連上4G／5G網絡需要的話，機價僅$3288的Lenovo Tab P12，亦是另一款適合學生使用的12.7吋平板電腦。輕薄的機身與長效電池非常適合學生隨身帶備，大屏幕則可以輕鬆瀏覽課程內容並處理多工作業，內建的手寫筆功能也方便學生記錄筆記。而且跟機還附送專用鍵盤，化身成筆電亦沒有問題。

手寫內容轉換文字檔

Tab P12採用了金屬一體成型的機身設計，厚度6.9毫米，重量約615g。學生可以輕鬆地將它放入書包或背包中，到校上課或回家自學都非常方便。纖薄的機身設計也讓Tab P12的手持感觸舒適，長時間使用也不易令手腕疲勞。

新機配備了2K解析度屏幕，顯示文本與圖表更銳利精細，屏幕也經過低藍光認證。內建Lenovo手寫筆功能，對應Lenovo Tab Pen Plus（需另購，未推出），手寫筆支援4096階壓感，可以寫出不同粗細的筆觸。完成筆記後，內建OCR也可以將手寫內容轉換成文字檔。為了提高效率，Lenovo Tab P12亦可以作為無線繪圖板，與電腦相互配合使用，利用Lenovo Freestyle軟件將平板電腦和個人電腦體驗融合一起。

Tab P12運行Android 13系統，支援分屏多視窗功能，學生可以同時開啟課本、筆記和網頁影片，並輕鬆在不同視窗之間切換，8GB RAM也為多工處理提供充足的記憶體支援。機身前後都有雙喇叭，合共4個JBL喇叭系統，支援Dolby Atmos立體音效；續航力達10小時，一般使用都相當足夠。●

Lenovo Tab P12規格

系統：Android 13

屏幕：12.7吋 LCD（2944×1840／60Hz）

處理器：MediaTek Dimensity 7050 Octacore 2xA78 2.6GHz+

容量：8GB + 256GB

主鏡頭：1300萬像素

自拍鏡頭：800萬像素

電量：10,200mAh

其他：Wi-Fi 6、藍牙5.1、Lenovo Tab Pen Plus、對應鍵盤

重量：615g

售價：$3288

查詢：2593 0388（Lenovo）

[E潮]

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