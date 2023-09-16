HUAWEI 6.4mm輕便王 做筆記繪圖流暢

MatePad Air採用玻璃纖維和金屬材質，整體厚度僅6.4毫米，重量只有518g，相較於傳統平板更輕更薄，就像一本雜誌一樣易於攜帶，學生可以輕鬆地將它放入書包。纖細的機身設計也讓MatePad Air的手持感觸舒適，長時間使用也不易疲勞。

15倍放大繪圖畫布

新機搭載了高效能的處理器，不論是上網瀏覽、觀看教學影片，還是使用Office文書軟件，都可以流暢執行。144Hz的高屏幕更新率使操作畫面更流暢，跳轉Apps或滑動頁面都沒有延遲。學生可以輕鬆在MatePad Air上抄寫課堂筆記、做作業報告，甚至設計創作。

MatePad Air採用了291ppi的3:2比例顯示屏，廣闊的屏幕空間可以完整顯示更多內容，而且支持P3廣色域和高對比度，可呈現鮮明細膩的影音效果。MatePad Air也具備減少藍光的Eye Comfort模式，長時間觀看也不易視覺疲勞。

新機內建了自家研發的HUAWEI Notes，支援第二代M-Pencil觸控筆（限時附送，售價$708），可以輕鬆地手寫筆記。Notes App提供多種筆刷選項，還可以15倍放大繪圖畫布。配合M-Pencil，MatePad Air就像一本數碼筆記本，可隨時記錄靈感、繪圖塗鴉，對於經常需要手繪思維導圖或圖表的學生來說非常實用。

兩日續航夠耐力

使用Harmony OS系統的MatePad Air，具備多工處理的智能功能，如分屏多視窗、懸浮球小工具等，可以同時開啟課本、筆記和網頁影片，輕鬆切換。MatePad Air也能搭配兼容的鍵盤套件，提升學生學習或做作業的效率。

新機同時提供了華為電視、電影、音樂等娛樂應用。大屏幕和4揚聲器的強大音效，讓學生可以在MatePad Air上沉浸觀賞影音娛樂內容。長達兩日的長效電池續航力，也可支持學生的延伸閱讀和娛樂需求。●

HUAWEI MatePad Air規格

系統：HarmonyOS 3.1

屏幕：11.5吋 LCD（2800×1840／最高144Hz）

處理器：Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform

容量：8GB + 256GB

主鏡頭：1300萬像素f1.8

自拍鏡頭：800萬像素f2.2

其他：4G、Wi-Fi 6、藍牙5.2、M-Pencil

電量：8300 mAh

重量：518g

售價：$3688

查詢：8128 8810（HUAWEI）

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