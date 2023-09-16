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新「腦」迎接新學年 Samsung防水巨屏平板 處處好「寫」意

【明報專訊】踏入9月中，學習漸漸上軌道，面對新課程，有些學生或正考慮購買新電子產品來提升學習效率。平板電腦不僅可以快速查閱資訊、記錄筆記，搭配鍵盤後亦可用來製作報告、寫論文等。最近Samsung、HUAWEI及Lenovo等大廠都推出多款擁有大屏幕、長效電池續航力的全新平板電腦。有的功能上稱霸，亦有的以高性價比為賣點。

Samsung早前全球發表最新一代的旗艦平板Galaxy Tab S9系列，3款型號包括11吋的Tab S9、12.4吋的Tab S9+，以及14.6吋大屏幕Tab S9 Ultra。不僅硬體規格和效能大幅提升，也針對用家界面、S Pen等功能全面改良，還有首次在自家平板加入防水功能，讓平板的創造力與生產力更上一層樓。

首設平板散熱系統 毋懼長期作戰

Galaxy Tab S9系列都配備了Samsung自主研發的Dynamic AMOLED 2X顯示屏，支援120Hz動態更新率，而且可根據情景來調整，以加強流暢度或電池續航。屏幕支援HDR10+高動態範圍，可加強每個場景的色彩表現。16:10的屏幕比例與電影、劇集的原始拍攝比例更契合；搭配4揚聲器及Dolby Atmos環繞聲，無論看影片還是玩遊戲，都有親歷其境的沉浸感。新平板也加入Eye Comfort模式，可以減少超過70%的藍光。

新機採用目前Android平台最強效能的Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器，不僅CPU與GPU效能大幅提升，連AI運算能力也較前代有5倍增長。首次在平板上採用的Vapor Chamber冷卻系統，配合改良的內部結構，使散熱效果大幅加強，可以在長時間運作時仍維持低溫。Samsung也與各大遊戲廠商緊密合作，讓玩家享受桌機級的遊戲畫質，並藉由240Hz的觸控取樣率，達到更精準的操控手感。

新S Pen雙筆頭呈現不同手感

跟機附送的S Pen一直是Galaxy Tab系列的特色之一。Galaxy Tab S9進一步提升S Pen的便利度，首次將S Pen升級至IP68防水防塵等級，讓用家毫無顧慮下在不同環境中使用它來寫筆記或繪圖。Samsung還將推出新版本S Pen Creator Edition（需另購，價格未定），使用更貼手的筆身設計，並提供兩種筆頭，可以呈現出硬筆與軟筆不同的書寫手感。用戶可以藉此在平板上更流暢地書寫或繪圖，就像使用紙本筆記一般。

全系列Galaxy Tab都具備IP68等級防水防塵能力，不怕意外潑濺，甚至在水中都能順暢書寫，精細的金屬機身設計也使裝置更堅固耐用。大容量電池可提供一整天的使用時間。無論是在家中打機上網，或是外出工作，都能滿足不同場景下的需求。

「招攬」iOS好Apps加盟

新機系統最多可以同時開啟3個應用程式，並自由調整各個視窗的大小與位置。彈出式小視窗可以快速存取特定Apps或功能，使用多重視窗時依然可以保留大部分的屏幕空間。此外，DeX模式可以將界面調整為類似PC的桌面模式，搭配鍵盤套件（須另購，$799起）使用就如同一台行動工作站。外出工作時，也能利用Second Screen功能，將手機或筆記電腦的畫面延伸到平板上使用。

另外，今次Samsung與多款應用程式緊密合作，首次將原本只有iOS平台的GoodNotes、LumaFusion等Apps引入Android平台，讓Galaxy Tab成為跨平台創作的好工具。內建的Samsung Notes、S Pen功能等也可以輕鬆將創作靈感快速記錄下來。透過與其他Galaxy系列裝置的無縫連接，可以在手機、平板、筆記型電腦之間自在分享創作內容和媒體檔案。●

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra規格

系統：Android 13

屏幕：14.6吋 Dynamic AMOLED 2X

處理器：Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

容量：12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+1TB；最高支援1TB外置microSD卡

主鏡頭：1300萬像素f2.0、800萬像素廣角f2.2

自拍鏡頭：1200萬像素f2.2、1200萬像素廣角f2.4

其他：5G、Wi-Fi 6E、藍牙5.3、AKG調音、Dolby Atmos音效技術、S PEN、屏下指紋解鎖、IP68防水

電量：11,200mAh

重量：732g（Wi-Fi）、737g（5G）

售價：$9688起

Samsung Galaxy Tab S9／S9+ 規格

屏幕：Dynamic AMOLED 2X（S9 11吋、S9+12.4吋）

容量：8GB + 128GB（S9）、12GB + 256GB（S9／S9+）；最高支援1TB外置microSD卡

主鏡頭：1300萬像素f2.0（S9／S9+）、800萬像素廣角f2.2（僅S9+）

自拍鏡頭：1200萬像素廣角鏡頭f2.4

電量：8400mAh（S9）、10,090mAh（S9+）

重量：498g起（S9）、581g起（S9+）

售價：$5988起（S9）、$7888起（S9+）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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