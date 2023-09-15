沉浸式走入「圓明園」 認識12獸首

展覽首先映入眼簾的是名為「重返海晏」的沉浸式體驗，先讓觀衆了解海晏堂的整體結構。12獸首的準確位置是圓明園附園長春園內的海晏堂，我們熟悉的12獸首人身像分列堂前噴水池兩旁，按時噴水。

藝術技法西學東漸

海晏堂位處的西洋樓群是清代仿建西式園林，除了建築風格，其對稱結構亦按照西式園林設計，在中式園林並不常見。海晏堂前的巴洛克式噴水池由法國神父蔣友仁設計，子時由鼠首開始噴水，直至亥時豬首噴水作結，正午時分12座獸首人身像更會同時噴水。

也許館方明白觀衆急着一睹12獸首，待他們了解海晏堂整體結構後，由新加坡亞洲文明博物館借出的12獸首便躍然眼前。部分獸首原物下落不明，今次展出的12獸首是成龍電影《十二生肖》製作的青銅雕塑道具，造型逼真。

細看之下，12頭獸首的造型比較西化，因它們的原型是由意大利耶穌會會士暨清廷宮廷畫家郎世寧設計，展覽亦有展出郎世寧的畫作，雖然他是宮廷畫家，汲取中式畫風，但西洋畫根基仍可見。譬如郎世寧的《八駿圖》運用了透視法；在《畫花陰雙鶴圖》中的鶴羽毛栩栩如生，細緻捕捉動物細節。同場亦展出清代佚名作品《百駿圖》，隱約瞥見郎世寧《八駿圖》的影子，可見當時西洋畫風已影響清代畫風。

與此同時，12獸首噴水原理也反映了中外科技交流。12獸首的水力時鐘在電力未出現前設計，全憑水力機械運作。展覽設有3座機械裝置，它們定時定候運作，轟轟作響，展示運用同樣原理的12獸首噴水池如何運作。3座機械裝置分別是早期歐洲機械塔鐘、北宋蘇頌渾儀和水運儀，解釋了如何達成報時功能、如何調校水力時鐘的時間，以及如何設置提水裝置，使12獸首噴水等。

外銷瓷器畫希臘神話

民間銷售藝術品亦見藝術風格交流，譬如部分中國外銷瓷器，由中國人刻劃西方人鍾愛主題——希臘神話和耶穌受難等，題材上也反映宗教是文明交流的重要一環。展覽中的粉彩巴理裁判圖碟和粉彩描金基督受難圖茶杯連碟，畫法參照當時西方傳入的版畫，而由中國人繪畫的西洋人臉容十分諧趣，活像今天的卡通人物。

藝術品銷售固然有入有出，像展覽中歐洲製造的銅鍍金絲琺瑯鳥音鐘和歐洲銅質鳥籠音樂盒亦在清代中國流通。舶來貨吃香，仿古禮器同樣受青睞，自宋元以降興起仿古，清以乾隆皇帝尤其喜好古物，清代許多瓷器仿製商周青銅禮器，政治上意味傳承周禮，乃文明之邦。

禮器泛指用於禮儀儀式的酒器、樂器、食器和武器等。今次用熒幕展示的遂公盨，為西周青銅食器，形狀酷似今日的飯盒。遂公盨實物腐蝕嚴重，但靠X光可見內部所鑄98字銘文，記載大禹治水和為政以德等內容，指涉禮義之邦。而另外實物展出的青銅酒器——爵，形狀三尖八角，不能如啤酒杯般豪邁大飲，否則會頂着鼻子，透過禮器形狀來調節人的行為。即使禮器仿古，古人也有其創新之道，不止用青銅製造爵，展覽中清代陳鳴遠款宜興紫砂陶爵杯就用上紫砂陶製造爵杯。●

■盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展

日期：即日至11月30日（周一休息，參觀提早3日預約）

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓般哥展覽館

網址：bit.ly/45X5PDQ

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜