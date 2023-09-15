沙發薯：一人挑戰大自然

Channel 4的最新節目Alone是美國History頻道的長壽同名節目的英國版。遊戲規則很簡單，節目組送11個英國人到加拿大北部島嶼不同的地方，每一個人只能帶自選的10樣東西；他們要獨自一人，自己拍自己，自己找方法生存。最大的挑戰，是每個參賽者都不知道究竟還有幾多人仍然堅持沒有退出比賽，而能夠堅持最久、成為最後一個留在島嶼的就是贏家，贏得10萬英鎊（約97.8萬港元）。

孤寂才是真正敵人

看慣Bear Grylls或同類在Discovery Channel上的節目的朋友，或者不會感到意外，在大自然中獨自生存，除了要有基本的生存技能與知識，如懂得如何捉魚、生火、設陷阱捉動物外，最終決定你能否堅持下去的是你的精神健康。你要抵受的不僅是大自然的冷酷、身邊的灰熊或駝鹿，孤寂才是真正的敵人。

經過近一個月後，一些參賽者表現良好，能夠有食物落肚，看似贏面極大，但他們最終克服不了寂寞，就算獎金近在眼前，他們還是決定放棄，回家與愛侶親人重聚。最終34日過後，39歲的參賽者Tom Williams成為最後一個留在島嶼上的人，贏得獎金。看罷節目，除了明白身體與心靈均是最重要的生存條件外，最大的得着是明白若有朝一日流落荒島，釣魚將會是生存關鍵，因為這是最容易的食物來源。

人各有志，這邊廂一班人透過挑戰大自然來認識自己及贏取獎金，另一邊廂更多人希望在石屎森林中靠地產賺大錢。雖然最近英國的樓價繼續下跌，但無損地產經紀誓要發達的志願。最近英國兩個節目就不約而同都是有關一班希望成為超高級地產經紀的新人，BBC的Crazy Rich Agents圍繞7個新進地產經紀，跟隨他們成為高級經紀的歷程。Channel 4的Selling Super Houses基本上是Apprentice倒模，8名參賽者競爭成為超級地產公司旗下的經紀。

何謂超高級地產經紀？你賣的是超級豪宅（英文叫super-prime properties），就是超高級經紀了。他們處理的豪宅一般人一世都不可能有錢購買，說的是至少賣過千萬港元的物業，而佣金當然亦往往過百萬港元，這麼多錢，難怪不少人希望能夠入行賺大錢，進身有錢人世界。不過，要賣出這麼高價的物業當然不容易。美國現在興起要搞open house派對，吸引潛力買家，而這些買家都是奄尖超級有錢人，要求多多。同時，作為地產經紀，主要靠佣金收入，手停就口停，不是人人有這個能耐長期玩這個高壓遊戲。

最終，再多錢還是扭轉不了全球暖化的後果。或者，還是要多想想大自然，人類才繼續有機會賺大錢吧？誰知未來哪一場大雨會冲垮你的山頂超級豪宅？●

文：陳Damon（chandamon.com）