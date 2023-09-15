環球食材omakase 凍紅蟹妙配蟹湯啫喱

主廚Hiroki雖然在父母經營的大阪傳統壽司店長大，但由於父親突然離世，只能倉卒接手店舖經營，所以不少壽司要訣都靠自學得來。其後他亦多次到法國鑽研烹飪，因此在他的料理中，既有日本傳統元素，也加入不少創新點子。今次新推出的廚師發辦中，他除了採用來自全球各地如西班牙、迪拜、印尼、南海的海產，亦運用了多種烹調技巧去豐富每道菜的細節。

槍魷魚「素麵」見心思

以凍紅蟹配蟹湯醋啫喱為例，Hiroki便將蟹殼熬煮成高湯，與香醋混和後冷凍成啫喱狀，以提升紅蟹肉的鮮甜及口感。另一道菜式槍魷魚素麵配「燒賣」就更花心思，他先將槍魷魚切成幼絲，一方面可將幼絲蘸點芝麻醬汁當作素麵食用，同時又將幼絲包成燒賣狀蒸熟，以同一食材炮製出兩種不同特色的彈牙口感，創意十足。新餐單包括10道菜及6款壽司，分量十足，將供應至年底。●

■壽司芳

收費：每位$1980

地點：尖沙嘴金馬倫道8號The Otto Hotel 1樓

查詢：2657 0280

註：另加一，需提前2天預訂

文：周群雄