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副刊

飲食

環球食材omakase 凍紅蟹妙配蟹湯啫喱

【明報專訊】因應最近市民對日本海產的食安疑慮，位於尖沙嘴的創意日式餐廳「壽司芳」，特意推出環球美饌廚師發辦（omakase）餐單，內裏的海產均從全球各地蒐羅，以質素足與日本海產媲美的食材入饌，並通過主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki）的巧手，創作出一道道令人驚喜的菜式。

主廚Hiroki雖然在父母經營的大阪傳統壽司店長大，但由於父親突然離世，只能倉卒接手店舖經營，所以不少壽司要訣都靠自學得來。其後他亦多次到法國鑽研烹飪，因此在他的料理中，既有日本傳統元素，也加入不少創新點子。今次新推出的廚師發辦中，他除了採用來自全球各地如西班牙、迪拜、印尼、南海的海產，亦運用了多種烹調技巧去豐富每道菜的細節。

槍魷魚「素麵」見心思

以凍紅蟹配蟹湯醋啫喱為例，Hiroki便將蟹殼熬煮成高湯，與香醋混和後冷凍成啫喱狀，以提升紅蟹肉的鮮甜及口感。另一道菜式槍魷魚素麵配「燒賣」就更花心思，他先將槍魷魚切成幼絲，一方面可將幼絲蘸點芝麻醬汁當作素麵食用，同時又將幼絲包成燒賣狀蒸熟，以同一食材炮製出兩種不同特色的彈牙口感，創意十足。新餐單包括10道菜及6款壽司，分量十足，將供應至年底。●

■壽司芳

收費：每位$1980

地點：尖沙嘴金馬倫道8號The Otto Hotel 1樓

查詢：2657 0280

註：另加一，需提前2天預訂

文：周群雄

相關字詞﹕日式料理 廚師發辦 尖沙嘴餐廳 尖沙嘴美食

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