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飲食

墨西哥夾餅啖啖驚喜 香脆蚱蜢×仙人掌 冶味開胃

【明報專訊】由灣仔鬧市出走墨西哥，大概需要幾分鐘？在愉悅歡快的音樂中，拿起一片蘸點着自家製莎莎的粟米脆片、咬一口餡料豐富的粟米夾餅，再來一杯龍舌蘭酒，不消一秒，已讓你瞬間移動到熱情的墨西哥城。於灣仔新開張的墨西哥餐廳El Taquero，就可讓你一秒投入異鄉國度。

在灣仔的上班族有沒有發現，於皇后大道東附近多了一間搶眼的紅色小屋？從半開放式玻璃窗望入室內，溫馨的暖調燈光，自然木系裝潢，輕快的異國歌曲，這就是新開張的墨西哥餐廳El Taquero。餐廳的墨西哥行政總廚Alejandro Ramírez Pérez，將世代相傳的家族食譜改良，每日供應即製粟米脆片及夾餅，多款自家製莎莎，以及源自墨西哥的梅茲卡爾酒，將屬於他的家鄉獨特美味帶到香港來。

烤架頂層置菠蘿 果汁昇華肉片

坐在餐廳內，在半開放式廚房除了能望見廚師們忙碌的身影，更可看到正在旋轉的直立式烤肉串架Trompo。Trompo內串有紫洋葱，外面捲上層層的醃製生豬肉，頂層則插着菠蘿。肉架緩緩旋轉，把洋葱豬肉從外而內慢慢烤熟，整個燒烤過程大約要45分鐘才完成，總廚解釋這個做法能令頂架的菠蘿汁流進豬肉內，令肉質更滑嫩，洋葱亦能增加果香。只要將外層的豬肉刮下，就能加入不同配料及莎莎，製成新鮮的粟米夾餅。

提起墨西哥菜，當然不少得夾餅（Taco），只有手掌大小的柔軟粟米餅皮配搭不同餡料，內裏夾雜着是豐富的層次。先講餐廳的餅皮全是每日新鮮製作，至於餡料則有齊各款肉類，包括店內王牌的燒醃豬肉，還有炸魚柳、牛舌、雞肉等，而且每款都會配搭自家製墨西哥經典莎莎，例如醃豬肉配搭Salsa Roja番茄紅辣椒莎莎、洋葱、芫荽及菠蘿，入口微辣，味道鹹香；炸魚柳則以Pico de Gallo洋葱番茄青辣椒莎莎及墨西哥辣椒蒜蓉蛋黃醬相配。每件夾餅口味不同，若你自問有足夠膽量，記者推薦一試脆炸蚱蜢及仙人掌，絕對充滿驚喜。

這一切都源自Alejandro的童年回憶，從前他的祖父是鐵路列車車長，經常穿梭墨西哥不同城市，每次回家都會為年幼的他帶來各地的地道食材，其中包括蚱蜢。原來墨西哥人有吃昆蟲的傳統，例如居於Oaxaca地區的人會將油炸蚱蜢包進粟米餅內，再配搭辣椒、青檸等調味。餐廳則以每日新鮮製作的牛油果醬、洋葱番茄青辣椒莎莎及芝士碎，配搭香脆蚱蜢。記者咬一口，又脆又軟，根本不覺得自己正在吃蚱蜢，非常值得一試。至於另一款食材則是墨西哥的標誌植物，猜對了，就是在乾旱氣候中依然能茁壯成長的仙人掌。總廚指仙人掌貨源少，極少餐廳採用。他先把來自墨西哥的仙人掌洗淨切開香烤，搭配芝士及莎莎醬汁，口感爽脆，帶有類似蘆薈的質感，吃起來酸中帶點微辣，屬開胃之選。

墨西哥傳統粟米糉 自選雞牛豬

另一種墨西哥人常吃的主糧是粟米。它做法多樣，若曾到當地旅遊的話，經常會在街上看見不少攤檔售賣以粟米皮包裹的粟米蒸糉，它亦是墨西哥人的傳統美食，歷史悠久。看起來與我們的端午糉很相似，但粟米蒸糉可說是墨西哥人的日常料理，Alejandro分享，當地人經常以粟米蒸糉做早餐，皆因攜帶方便，還可加入自己喜歡的配料，例如不同的豆類、芝士及肉類，鹹甜皆可。餐廳提供的粟米蒸糉是以自家製粟米麵糰，加入黑豆、芫荽番茄青辣椒莎莎、酸忌廉、cotija芝士等餡料，再包裹在粟米皮內蒸約45分鐘，口感相對濕潤，客人亦可根據喜好加配雞肉、豬肉或牛肉。餐廳亦有另一款當地街頭小食——白粟米，總廚表示墨西哥人比較喜歡口感軟糯的食物，因此他特別選用煙韌香甜白粟米，味道亦較普通黃色粟米更突出，先把白粟米蒸熟再烤，再塗上日式蛋黃醬，並撒上新鮮牛奶芝士碎、青檸及辣椒，這樣白粟米既香又甜，很是吸引。

餐廳亦珍藏多款墨西哥流行的梅茲卡爾酒及龍舌蘭酒，提供單杯和自選飲法，不妨嘗試以龍舌蘭酒作基酒調製的甜酸清爽Margarita雞尾酒。至於另一種比較特別的Michelada啤酒雞尾酒，則糅合了傳統和創新口味，由啤酒、青檸汁、各種辣椒醬汁、香料等調製而成，好像Savoury Michelada就以番茄蜆肉雞尾酒醬汁、新鮮橙汁、柑橘、辣椒醬及啤酒等調製而成，混合當中的蜆肉汁能勾出淡淡的海鮮味道，就是這些與別不同的味道，能讓你找到身處異國的度假感覺。●

■El Taquero

地址：灣仔皇后大道東119至121號欣景閣地下B至F號舖

查詢︰2811 1998

文：陳真紀

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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