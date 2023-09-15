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長洲戲院 影棚拍片做主角 銀幕大笪地 戶外睇好戲

【明報專訊】大家到長洲時，可能也曾在碼頭附近的內街見過一幢荒廢的戲院。1931年落成、1997年結業的3級歷史建築長洲戲院，闊別26年後終於完成第一輪復修，連同附近建築組成「長洲戲院多元文化園區」，以全新面貌重現大家面前！園區內設4大主題空間，不僅能俯瞰戲院原址，大家更可於電影拍攝場館內擔正做主角兼打卡，或參與特色工作坊，深入了解長洲的傳統文化。

由中環5號碼頭乘搭渡輪出發，不需1小時便抵達長洲。從碼頭離開後向右走，轉入東灣路後走到新興後街，往左轉走約1分鐘就能看見仍被圍封的長洲戲院。長洲戲院是香港現存的兩所戰前戲院之一，極具歷史價值，亦滿載長洲居民的回憶，在漫長的規劃與復修興建後，戲院與鄰近地方搖身一變成藝文生活空間——長洲戲院多元文化園區。

模擬考古 體驗文物挖掘

園區佔地逾38,000平方呎，4大主題區包括長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931影棚及銀幕大笪地，糅合長洲傳統活動、藝術文化、本地電影、飲食等多元主題。若是由新興後街門口進入園區，第一站便可到長洲文化館。在活化工程期間，園方於附近發掘出3000多件歷史文物，部分歷史更可追溯到新石器時代晚期，因此成立「長洲考古教育中心」，進一步推廣歷史教育。一系列有關考古及文化的工作坊包括體驗發掘文物樂趣的「模擬考古沙盤發掘」、了解石刻文化及其藝術價值的「瓦當拓印」，以及具長洲特色的「平安包工作坊」等活動。除此之外，若想飽覽整個戲院原址，可以到位於天台的張保仔觀景台，這裏以張保仔帆船作藍本，能遠眺長洲景色，更特設90分鐘「自助飲料吧」，隨時調配自己喜愛的飲料，享受小島休閒時光。

《飛天麒麟》鎮守啞鈴島

在教育中心旁邊的啞鈴資訊中心，則展出了有關活化期間的文物挖掘報告，還有多件長洲歷史的文獻及照片，如過百年歷史手繪圖、文件紀錄、名人墨寶等。長洲地形像啞鈴，因此曾被稱為啞鈴島，中心亦以此命名，為遊客提供旅遊資訊，這裏可視為認識及瀏覽長洲的起點。館內最吸睛的相信是竹藝作品《飛天麒麟》（左圖）——出自有「糖人Sugarman」稱號的紮作藝術家杜煥，只要抬頭便能看到展現東方神獸姿態的竹紮麒麟。

說到園區焦點項目，非電影拍攝體驗館「1931影棚」莫屬，影棚以長洲戲院落成年份命名，並重現經典電影場景，讓人能一嘗當導演或演員的滋味。走入館內，猶如錯置時空回到舊時代，大堂裝潢模擬舊式電影院的設計，左右兩側分別模擬《唐伯虎點秋香》及經典的法庭布景，並準備好道具及拍攝器材，參加者只需換上指定戲服並接受化妝，就可在工作人員的指導下參與分鏡拍攝，館方更會將拍攝剪輯成片，給參加者留念。

大歎幽默雞蛋仔、長洲啤酒

走出影棚，往右走便能看到約10,000平方呎的大草地——銀幕大笪地，重現長洲戲院夜場的舊時光。巨型室外放映大銀幕將會不時播放本地小型及獨立電影讓公眾欣賞，並會邀請導演或學生分享拍攝心得，藉此支持本土電影創作；其後亦有音樂表演陸續登場。

有得玩有得睇，當然亦要有得食，旁邊以帆船造型為主題的懷舊攤檔，售賣幽默文字雞蛋仔、迷你奶黃平安包、炸物小食等，更有分量十足的12吋彩虹熱狗，包含4款秘製醬汁及多種配料，一口大滿足！另有特色雞尾酒，以及由手工啤酒專賣店「飲島ISLANDER CHEUNG CHAU」提供的長洲啤酒，其以Sabro啤酒花釀造，果味重又清爽易飲，適合邊吃喝邊欣賞節目。

雖說園區免費入場，但部分項目收費由128至380元不等，大家可選擇心儀活動參與。而塵封26年的長洲戲院原址，將改建成大型主題餐廳，預計2025年第四季完成活化工程。●

■長洲戲院多元文化園區

營業時間︰

周一至五上午10:00至晚上8:00；周六、日及公眾假期上午11:00至晚上9:00

部分活動收費：

長洲文化館：

．模擬考古沙盤發掘、瓦當拓印及平安包工作坊：試業每項$128/位（原價$180/位）

．張保仔觀景台：試業$268/位（原價$348/位）

1931影棚：

．電影拍攝體驗$300/位（平日）、$380/位（假日）

地址︰長洲新興後街120號

查詢：2155 1313

文：陳真紀

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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