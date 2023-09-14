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副刊
Star Chic

Life & Style

star chic：女星Emma Corrin表現真我 借衣服打破性別界限

【明報專訊】由於不少頂級明星支持美國編劇及演員兩公會的罷工行動，第80屆威尼斯電影節變得有點星光黯淡，紅地氈亦欠缺了過往華麗奪目的造型。不過，今屆的反常狀態，卻成就出前衛的時尚時刻：就是英國女星Emma Corrin選擇以「pantless造型」現身影展。

1995年出生的Emma Corrin，在Netflix劇集《王冠》第4季飾演戴安娜王妃而獲得知名度，在劇中「神還原」年輕版戴妃的她，亦因而拿下金球獎視后獎項。劇集主創Peter Morgan認為Emma擁有年輕戴安娜的青澀天真氣質，不過現實中的她，卻是一名勇於表達自己的型女，她在2021年便公開承認自己是非二元性別認同者，自始偶爾會以內衣外穿風格亮相，例如曾穿上Loewe「氣球胸圍」裝飾連身裙亮相公開場合，透過衣服打破性別角色定義，為自己建立叛逆的形象。

以「pantless造型」現身

這次在威尼斯電影節中，Emma選擇穿上一套Miu Miu 2023秋冬系列造型，身穿橄欖色針織外套內襯白色上衣，下身穿透膚絲襪，外襯橄欖色針織內褲，以「pantless造型」現身，打扮相當破格。將頭髮剪成平頭裝的她，亦模糊了性別界限，自由表達出自己的風格與個性；加上她那副漫不經心的表情，似乎表現出刻意不跟從國際影展dress code的態度，與其他女星相比之下，自然更能掀起話題與注目度，甚至讓觀眾更為了解她。

穿「荷李活晚禮服」的年輕女星

對其他荷李活女星來說，就算是年輕的一代，總會視出席國際影展為讓她們展現形象的機會。舉例說，同樣有份出席今屆威尼斯電影節的兩名美國女星Bella Thorne（25歲）及Sydney Sweeney（26歲）均選擇以「傳統荷李活晚禮服」造型現身，前者穿上Tom Ford拖地露肩晚禮服，後者則穿Giorgio Armani巨型裙襬晚禮服。雖然兩人的造型漂亮，但似乎欠缺了Z世代那種勇於表達真我的態度，衣著未有讓人留下深刻印象。

那麼經常被外界以「叛逆」二字來形容的前法國第一夫人Carla Bruni又如何？即使年過「半百」，保養得宜的她，在影展中穿上Valentino開胸高衩剪裁黑色晚禮服，再加上一副太陽眼鏡配襯，造型性感得來又帶點型格，舉手投足流露她的「招牌式」傲氣與瀟灑個性。雖然難以將她與屬新世代的Emma Corrin比較，但從她們的穿衣選擇來看，可見兩人均擁有勇於表達真我的個性。●

WHO: Emma Corrin

WHERE: 第80屆威尼斯電影節

WARDROBE: Miu Miu

查詢：Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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