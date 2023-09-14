明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
The Buzz

Life & Style

the buzz：與韓國藝術家Henn Kim合作 黑色心臟 單色時尚宇宙

【明報專訊】來自新加坡的Charles & Keith售價貼地親民，是近年備受小資女歡迎的手袋鞋履品牌。為提高形象，品牌經常找來不同單位推出聯乘系列，最近就與來自韓國的藝術家Henn Kim合作，推出Heart Is Every Wear限定系列，透過她筆下心臟符號的含意，為品牌注入深度。

賦予心臟 表達情感

韓國藝術家Henn Kim在創作中經常使用心臟符號，對她而言，心臟象徵強烈而鮮明的情感表達，能夠傳達內心深處的真實情感。在這個與Charles & Keith聯乘的系列中，她為每款聯乘單品設計心臟，Henn Kim希望每款單品都能尋找到適合的主人，讓她們透過每件單品的心臟，勇敢表達內心感受與真實自我。在一般人的認知中，心臟是紅色的，不過Henn Kim卻偏偏用上黑色系，予人另類風格，創造出專屬的單色宇宙。她解釋：「我的藝術作品創造的單色宇宙是一個安靜、黑暗和獨特的地方。它流露着一種勇氣和鼓勵的氣息，而不會為人帶來負擔。它就像一個美麗又黑暗扭曲的幻想，充滿了情感和藝術的表現。 」

談到她對合作計劃命題Heart is Every Wear的看法，Henn Kim希望創造一個情感豐富，且與每個人相關的系列作品。她希望設計能夠讓每個人穿上她筆下的心形圖案物品：「畢竟我們每個人都有一顆心，對嗎？這個命題寓意心是無處不在的。」 她想挑戰各種不同類別的藝術，創造出多樣化的成果，並為觀眾帶來新的視覺和感官體驗。

繪畫如寫日記 最自然的抒發方式

藝術家的創作過程與靈感來源往往讓人好奇，Henn Kim的作品又是怎樣誕生的？「我經常畫一些構思草圖，從中選擇要創作的內容。一旦開始創作，即使不完全滿意，我也會完成它，之後再決定是否公開。」她的大部分作品都在日常工作的個人工作室內創作，她不僅在自己喜歡的時候創作，同時亦堅持不懈創作，「要成為一名藝術家，創作應該成為日常生活的一部分，這正是我在實踐的」。

藝術家往往着重於個人情感與感受， Henn Kim指繪畫是她最自然的抒發方式，「就如同寫日記一般，讓我每天都能夠釋放感受」。除了沉浸於藝術中，她認為時尚亦是表達自我的重要途徑，喜歡透過穿著獨特的服裝展現自己的個性，她這樣形容自己的衣著風格：「有時像1960年代倫敦人，有時像1990年代的美國學生。」雖然筆下作品流露韓式畫風，但她亦似乎深受外國文化影響，「季節、紅酒、電影、詩詞、音樂等事物都能夠為我帶來啟發」。●

查詢：Charles & Keith 3905 1638（Fashion Walk店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞