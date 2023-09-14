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showcase：鮮色配網格圓點 反差強烈 叛逆因子 引發前衛創意

【明報專訊】Marni於一九九四年由設計師Consuelo Castiglioni創立，因為其大膽和離經叛道的ugly chic風格，一向是時尚界備受注目的奇葩。品牌於二○一三年易手，接掌的創意總監Francesco Risso不但延續品牌精髓，更注入年輕活力和人文主義。二○二三秋冬系列今年初在東京發布，似乎也呼應着這個充滿獨特個性的時尚都會。

Marni的創意總監Francesco Risso刻意選擇在東京發布品牌的2023秋冬系列，場地為代代木國立綜合體育館，並將騷場畫成同心圓且鋪上白布，突出色彩鮮艷的服飾同時，似乎亦想表達當刻他內心的嚮往和憧憬。他身在東京時曾向傳媒表示：「在日本，我發現了一種深刻的耐心、平靜和尊重，而我認為這些東西在西方正在失去。」

色彩和衣服廓形 平衡幾何圖案

Francesco Risso試圖將強烈的色彩和衣服廓形，與純粹和平衡的幾何圖案和諧共處，恰如日本社會傳統重視社會和諧與一致的集體主義，卻同時包含因叛逆而引發的前衛創意。設計師有感日本傳統詩歌俳句（Haiku）能喚起人們對自然世界的想像，亦以此作為系列的創作靈感之一。衣飾用上飽和度極高的鮮艷原色，例如紅、黃、黑、白，再與工整的網格紋、圓點組合成強烈反差的視效。對比的衣服廓形跟鮮明的用色同樣搶眼，品牌強項針織品和質感毛茸茸的馬海毛、寬膊剪裁的四方版型西裝或圓形剪裁的羽絨外套、拖地直筒闊身長褲或超迷你裙和恤衫裙，各種配搭層次豐富多變，在修長和合身、笨重和不同形狀之間相互交替。

值得一提的還有出席品牌時裝騷的嘉賓，一眾東京型女包括時裝騷常客雙胞胎Amiaya鈴木姊妹、與時尚品牌關係密切的水原希子、身高175cm的演員兼模特兒森星，還有又美又具親和力的日本「國民女友」吉岡里帆，以及女團乃木坂46前成員白石麻衣等。各人雖有不同氣質，在穿上Marni後卻展現不同程度的前衛玩味，令人更感受到品牌的魅力所在。●

查詢：Marni 2845 7632 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Kristina M.（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：風琴三角「型」袋 醒目實用

要數Marni的王牌袋款，必為Trunk Bag莫屬。2014年推出的這款風琴袋，淨色款簡約低調，混色款則突顯設計玩味。而且手袋結構精細、容量大且間隔實用，極適合日常使用，推出多年依然不覺過時。及後再推出了Trunk Soft柔軟皮革款及大號的男裝款，更壯大了系列陣容。

品牌近年另一熱賣袋款，則是同樣非常耐看好襯，擁有脹卜卜外形的Prisma Bag（$13,900）。同系列於今個秋冬季再下一城，推出Prisma Triangle Bag（$12,100），外形醒目別致，風琴設計亦使三角形的手袋具有一定的容量，即使已擁有Trunk或Prisma Bag，再多一個Prisma Triangle也實不為過。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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