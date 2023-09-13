威尼斯建築雙年展 國力角力 以實驗構劃未來

今年第18屆威尼斯建築雙年展，以The Laboratory of the Future為主題，由蘇格蘭籍建築學者Lesley Lokko任主策展人。今屆有不少有趣情况，如有意見認為展覽比較像藝術展多於建築展。在這個資訊爆發的年代，作為策展單位要面對不少難題：一是如何平衡專業與遊客之間的知識差別，從而調節展品的深度；二是在多國並展的情况下，以何種方式策展，較傳統的大堆頭方式展出國內最新建築方案，較新的則是以小量作品畫龍點睛地來帶出主題，在作品數量及資訊量方面取捨。

傳統建築展，以展示草圖及模型等為主。但大眾能否消化當中資訊？看來是有一定難度。在策劃威尼斯建築雙年展時，亦面對同一問題——在展示建築師及工作室的概念時，其概念能否傳達給受眾？於個人而言，最能感受到建築的方法，是讓人走入建築物空間，而非觀看草圖或模型。當然，在環保當道的時勢，建造空間所耗的資源多，但今屆有不少國家展館亦能以小取大地製作半成品或裝置，呈現空間的理念。相比起來，一次過展現十多廿個建築藍圖，不單止令受眾不得其所，亦是另一種的浪費。今屆得獎國家館是以Terra（土壤）為題的巴西。但個人的首選三甲，則是瑞士的Neighbors，德國的Open for Maintenance和波蘭的Datament。

瑞士︰打破鄰里界限

瑞士館一向是筆者在建築雙年展的心水之選，如早年的Svizzera 240: House Tour，將不同大小比例的空間藏於一室便是一例。今屆由Karin Sander及Philip Ursprung聯合策展的Neighbors，則四両撥千斤地臨時打通與委內瑞拉館共享的一幅牆，並拆下鐵閘，再於館內鋪設一幅附有兩館平面圖的地氈。瑞士館與委內瑞拉館，是整個Giardini展區內毗鄰最近的國家館。其設定簡單，但能帶出大同的未來視野。

德國︰回收工作室

上屆德國館的展覽辦得不好，但今屆由ARCH+、SUMMACUMFEMMER、Büro Juliane Greb主理的德國館以Open for Maintenance為題，回收上屆威尼斯藝術雙年展拆下的物資作升級回收，館內多個場景也將物資就地使用，例如製作成酒吧、工作室及戶外涼亭，亦有用於巿內作維修用途，環保同時講求即興創意。它跟瑞士館一樣，在創意以外，呈現行動力實踐企劃的重要，比不少假大空的意念更實在。

波蘭︰數據年代

活在人人都談數據的年代，難處除了是收集數據，更重要是如何呈現。Jacek Sosnowski策展的波蘭館，探討如何善用數據來改善生活，並以簡單裝置親身體驗數據，比起大堆頭的圖表更言簡意賅，以彩色鋼架一比一大小呈現香港、墨西哥、馬拉維和波蘭居住空間的大小及空間佈局，一走進去便「一目了然」。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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