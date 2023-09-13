廚房說書人：從杭州亞運菜單，說到皇馬、雲格、C朗的故事

若從浙江菜角度出發，大家對此不會感到意外，這些都是大家吃慣的地道菜式，尤其是東坡肉、宋嫂魚羹、清炒蝦仁，差不多每次光顧浙江菜館子都會叫；但若從運動員膳食和營養管理角度出發，我就真的有點詫異，懷疑有幾多個運動員會真的吃這樣油膩（還可能多鹽、多糖）的食物。

東坡肉和運動員，真的可謂「天敵」，就算是京葱爆牛肉、蒜香肋排、小炒肉，一樣多油。運動員就算饞嘴，都一定會被教練和營養師喝止。

我還記得另外一則中國接待外地運動員伙食鬧出問題的故事。話說，2003年夏天，當時星光熠熠，擁有「六條煙」（施丹、碧咸、朗拿度、費高、魯爾、羅拔圖卡路士）的皇家馬德里，訪問中國並踢友誼賽。球隊集訓所在地昆明的有關當局，準備了大量山珍海錯、珍貴補品，好讓一眾球星見識一下中國菜，以及幫他們「進補」一下，據說每人膳食規格甚至達到100美元（約780港元）。但這番好意卻被皇馬的專業管理層一口婉拒。

「教授」雲格：老是吃豬 踢波也像豬

曾經為英超帶來革命的阿仙奴傳奇教練雲格，不單是改革球隊踢法，也改革了球員膳食。被稱為「教授」的雲格，其名言就是：「如果你老是吃豬肉，你踢波也會踢得像一頭豬。」

C朗宴客餐單嚇走隊友

他早年曾到日本執教球會名古屋八鯨，有機會認識到日本球員的健康飲食習慣和學問，他們吃的多是煮熟了的蔬菜、大米和魚肉，結合他自己積累的營養學知識，遂發展出所謂「雲格食譜」。當中，英式傳統食物如炸魚、薯條、煙肉、雞蛋、豬肉等，都列入黑名單前列，大力推薦的，卻是蒸魚、通心粉、水煮雞肉、蔬菜沙律、清水等。

出名律己甚嚴，以保持狀態的C朗拿度，前曼聯隊友艾拉曾經回憶當年：「有次練完波，他叫我去他家裏，我去了。練完波真的很累，到他家裏，桌上只得沙律、白煠雞肉和清水，連果汁都沒有，我們一邊食，我一邊想會否還有肉拿出來，但結果什麼都沒有。」之後還被C朗叫了出去繼續練波。艾拉的結論是：「我會給所有人建議，如果C朗請你去他家食午餐，千祈不要去。」運動員的成績，除了天分外，還要靠嚴格的自律，才能艱苦取得。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）