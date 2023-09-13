明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

清酒奧斯卡大贏家功臣 「日本酒之神」天書助奪金

【明報專訊】近期日本最令人關注的是哪個縣呢？肯定是福島吧，畢竟當局排放核污水鬧得沸沸揚揚。「311地震」雖然對福島造成很大傷害，但也是當地清酒業振興的契機，事實上，他們之前連續9年在「全國新酒評鑑會」取得最多「金賞」，到去年才給山形縣打破壟斷。今期不如說說福島的清酒吧。

日本的全國新酒評鑑會被喻為「日本清酒界奧斯卡」，福島在2013年起，連續9年成為獲得金賞最多的縣，2021年度共有17個銘柄獲得金賞，壓過傳統清酒大縣兵庫及擁有新政的秋田（同獲13金賞）；今年5月公布的2022年度結果，也有14個金賞，但不敵大爆發的山形（20個金賞，包括之前曾介紹的「​​栄光冨士」）。不過福島清酒的實力早已獲得肯定，「寫樂」、「飛露喜」、「奥の松」等銘柄應該很為港人熟悉，「廣戶川」、「樂器正宗」等新興勢力也愈見受追捧。

福島在「311」災後，農漁業產業受嚴重打擊，反而清酒業卻直線上升，這多得於福島的酒造在20年前已開始轉型，專攻生產高質量的清酒。災後人們對產地的品質更為着重，福島不少酒造都早已強調無添加釀酒，加上能提供嚴謹的檢測數據，令消費者撥開了輻射感染的陰霾，據稱2012至2017年間，福島清酒的出口量大大增加超過一倍。

「世界の鈴木」發現美味契機

為什麼福島能產出那麼多高質的清酒呢？原因有幾個，但先要提一個人，就是獲福島杜氏（釀酒師）譽為「世界の鈴木」或「日本酒の神」的鈴木賢二。鈴木本身在福島縣高科技廣場會津若松技術支援中心任職，清酒是他其中一個研究的範疇，主責就是為業界提供技術支援。現時福島清酒獲獎無數，但鈴木上任之初，即時大約1990年代時，卻是一家獲得金賞的酒造也沒有。鈴木賢二曾說：「那時新潟的清酒席捲了整個行業，福島的清酒卻很普通，但那時開始有縣產的酵母，我認為那是產出美味清酒的契機」。

到了2000年，福島更研產了縣內獨有的「夢之香」酒米，另一個出產高質清酒的條件也成立了。當時鈴木只有一些大概的想法，未能很有系統地表達出來，直至2年後參加了新潟的一個清酒講座，主題正是「如何釀造能奪得金賞的清酒」，令他大受啟發，之後他便發表了《福島流吟醸酒製造手冊》，並派給了當地不同酒造，裏面仔細列明釀造高質清酒的秘訣，諸如製麴所需的時間、製醪的溫度控制，甚至發現霉味時應如何處理等。

「每間酒造都有自己一套，這可以是獨有的特色，但也有可能成為失去金賞的負面因素。」不過最初肯採用鈴木手冊的酒造不多，只得會津杜氏會會長支持，但當會津的酒造開始贏得金賞後，鈴木的手冊便備受注目，並獲不少酒造採用，於是，福島獲得金賞的酒造，也由2002年5間，短短4年增到23間，到現時也是金賞的常客。

除了手冊外，鈴木賢二另一個重要貢獻是於1992年成立「清酒學院」，30多年來致力培養年輕的釀酒師，歷年來差不多有300人畢業，而縣內酒造有三分之二的杜氏，都於這所清酒學院畢業，難怪外界對這班畢業生會稱為「鈴木チルドレン」（鈴木的孩子）。

建清酒學院 分享釀酒信息

清酒學院學到的不只是釀造知識，鈴木認為，令整個縣酒造水平提升的關鍵是「信息」。「不同酒造不同年齡、性別的學員一起學習，互相交換信息，大家不斷吸收新的資訊改進釀酒工藝，我認為這是福島清酒質量不斷提升的原因。」酒造間還因此組織了「高品質清酒研究小組」，俗稱「金取小組」，各自帶酒來互相切磋，慢慢形成良性競爭的氛圍。

或許你會覺得求學不是求分數，釀酒太過重視拿獎，是不是有點本末倒置，但考慮到福島經歷重災，當地清酒業團結起來矢志奪獎，其實也有福島災後重生的象徵意義。

磐城市位於福島東南海濱，「311」時受災嚴重，但當地的「四家酒造」沒有停業，來自岩手的杜氏沒有回鄉，繼續服務，家主四家久央說：「酒造（在災後）展現了作為社區中心的作用，我們與人們的聯繫增加了。」四家酒造的銘柄「又兵衛」曾15次贏得金賞，但在福島以外幾乎買不到，因為產量少，而且深受磐城市人們的熱愛，因此他們的酒95%都在磐城市賣光，難怪獲譽為「只有內行人知道的夢幻清酒」。

全聘用當地人 保護自己家鄉

從磐城市往內陸方向是古殿町，那裏有間小酒造喚作豐國，掌舵人矢内賢征只得35歲，可他在10多年前大學畢業後便繼承家業，他一直努力鑽研，在2010年冬天推出了新銘柄「一歩己」，豈料幾個月後發生了大地震，這場災難令他的心境有很大變化，首先他轉為只用縣產的原材料，例如當地的美山錦，甚至連釀酒師也全聘用當地人，矢内表示：「我希望為本地製造就業機會，我想保護自己的家鄉。」

年輕當家的還有松崎酒造的松崎祐行，38歲的他身兼蔵元（社長）及杜氏，其銘鈵「廣戶川」近年超越了「寫樂」，獲譽為福島最佳的清酒。「311」後，前任杜氏因壓力突然病倒，那時只有26歲的松崎不得已下繼任，豈料他第一年釀的酒已獲得金賞，他很難忘酒造的員工都高興得哭了；然而，松崎最想第一口喝他的酒的人，是為他種植酒米的當地農民，「我很想讓他們知道，他們種植的大米可以釀造出什麼樣的清酒」，他很想讓自己的清酒，傳達家鄉的風土民情。

這些一個個福島清酒的故事，或許就像四家久央所說：「地震確實是一場悲劇，但也不全然是壞事。」●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞