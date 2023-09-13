延用傳統Navitimer外形 經典腕表 新尺寸續領航

今次GWD上Breitling推出的Navitimer 36和32航空腕表，是系列的新尺寸型號。Navitimer航空腕表一直是品牌深受歡迎的表款，也是其中一枚腕表界識別度最高的腕表，不少腕表收藏家也追捧此經典設計。系列在1952年面世，最初是專為飛行員設計的工具，當時美國航空業者和飛行員協會（AOPA）邀請品牌第3代傳人Willy Breitling為其成員創作一款全新的計時腕表，於是研發了一款可以佩戴在手腕上的儀表，協助飛行員作飛行運算，包括平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度，以及英里與公里或海里之間的換算。他將計算用的飛行滑尺（slide rule）整合至旋轉表圈，表圈周圍環繞小顆圓珠，操作起來更加輕鬆。

中性尺寸針對市場喜好

初款的Navitimer表殼直徑定為41毫米，在腕表尺寸相對細小的當時來說可謂相當大——確保大家可輕易讀取表盤。另外更採用超大尺寸的鍍雷阿拉伯數字，與黑色表盤形成鮮明對比。Navitimer的名字正是navigation（領航）和timer（計時器）的縮寫，到後來旅遊變得普及，令更多人留意此表款。

有見於近年小表盤和中性尺寸的腕表愈來愈受市場歡迎，品牌今年便推出了直徑36毫米和32毫米的新款。纖薄款式採用光芒四射的珍珠貝母表盤、可溯源18K紅金及可持續的實驗室培育鑽石。

鑲實驗室培育鑽石

36毫米Navitimer腕表採用圓珠表圈和標誌的圓形飛行滑尺（飛行員將此功能當作小算盤），延續傳統Navitimer腕表外形。腕表搭載COSC認證品牌17型機芯，配備三針讀時和自動上鏈功能。此型號備有別致的薄荷綠、銀色和灰色金屬表盤顏色，帶小時刻度，採用白色珍珠貝母表盤的款式上則鑲嵌圓形切割的「更優質鑽石」。

不少高級精品品牌也關注可持續發展，這次新表用到的鑽石，均經由實驗室培育而成，可以追溯至獲得SCS-007永續發展級鑽石標準認證的生產商。同樣地，全黃金版本與間金版本的黃金表圈是以「更優質黃金」製作而成，可以追溯到產自手工及小規模礦山，同時符合瑞士優質黃金協會（Swiss Better Gold Association）所訂的社會與環境影響標準。新系列的產品全部採用更優質黃金、鑽石，或兩者兼用製作，故腕表均配以Origins標籤，象徵其貴重材質的來源符合標準。

黃金符合社會環境影響標準

系列另一新尺寸Navitimer 32毫米則移除了飛行滑尺設計，取而代之的是適合其較小直徑的簡化表盤。腕表的珍珠貝母表盤採用柔霧粉色和淺藍色，是品牌首次嘗試採用白色以外的貝母顏色。與尺寸略大的36毫米款式一樣，整個32毫米系列均採用更優質鑽石，而全黃金版本與間金版本的表圈同樣採用更優質黃金，並備有Origins標籤。這款腕表由品牌77型機芯、一款極其精確的SuperQuartz超級石英機芯推動，跟品牌所有石英機芯一樣獲得COSC認證，同時具有50米防水效能，以尺寸細小的腕表來說較為少見。●

腕表陪伴 規劃人生

「你可以從房間的一邊看到對面某個人戴着Navitimer腕表，它就是這麼容易辨認。」Breitling CEO Georges Kern曾這樣形容Navitimer，於是這次也找來同樣別具個性而美麗的奧斯卡女主角得獎演員Charlize Theron演繹新作。

Navitimer-For The Journey系列廣告以往曾找來NBA籃球巨星Giannis Antetokounmpo、美國芭蕾舞劇團首席舞者Misty Copeland、航空先驅Bertrand Piccard演繹新表，這次Charlize Theron則是新款Navitimer 36和32腕表的代言人。「在我的旅程中，我總是挺身面對各種挑戰。」她在廣告中說：「我在年少時從南非來到洛杉磯，這段旅程不僅是環境上的轉換，亦讓我學習敞開胸懷，準備好迎接新體驗，對我的個人成長及職業生涯均獲益良多。」一枚腕表正好陪伴她規劃時間和人生。●

查詢：2295 1088

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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