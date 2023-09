辣媽CEO：我們這一家

大小T是精神支柱

家,一定要一家大小才是家?其實孤家寡人,一樣可以自成一家。年紀愈大,年歲愈長,對身邊的人和事愈能看輕,不是不在乎,而是明白了生命世事本無常,坦然面對接納,不再執拗是非對錯,合則來不合則去,沒有什麼東西不能捨,沒有什麼關係不可割,即使血緣至親亦如是。

母親突然離世,教我手足無措難以接受,其實來得一點都不突然。我母親經常用風前燭來形容自己隨時熄滅,實在是珍珠都無咁真,而我全部只當耳邊風。然後,就沒有然後!我的偶像我最愛最尊敬的父親,結局到最後竟然是關係決裂,老死不相見。萬幸的是,父母人生的最後一程,我都有福氣能夠親手打點,雖然不完美,但總算了卻心事。

婚姻,對我來說絕對不是一件憾事,我亦從來沒有後悔過當年堅持結婚的決定。沒有這一段婚姻,就不會有我的一對子女。講出來很肉麻,大小T是我的精神支柱,我的心靈糧食,我的今生最愛!維繫一段婚姻,要作出的犧牲妥協忍讓,家家的經都各有難念之處,不足為外人道。以為對的時間遇上對的人,走下去處境會變,情懷會變,人心一樣會變,決定分開各走各路,還自己及對方餘下日子的人生自由。

趁記憶未衰退 記錄前半生

大小T小時候,我為他們兩個遮風擋雨,今日他們兩個長大了,各自能夠擔起他們的一片天了!能夠見證陪伴他們兩個成長,點止欣喜咁簡單?以前我走在前面為他們引路,現在我就在後面等他們帶路,始終不變的,是「I'm the wind beneath their wings, forever I will, wherever I am.」。我窮畢生之力只望能助他們兩個振翅高飛,自由自在翱翔天際,飛到他們想去的地方,探索他們人生的新領域!

行將登六的我,以長命百二歲來計算的話,我才剛步入中年,還有大把日子世界。話雖如此,既道生命無常,都是時候趁自己記憶力還未衰退,記錄一下我的前半生。他朝有日腦退化,拿出來從頭細看,感動不了別人,都最少感動得了自己,對不對?

文:張慧敏

作者簡介:資深獵頭人,企業培訓顧問,家庭CEO,辣筆寸嘴,擅長對付怪獸家長。

