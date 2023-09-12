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Happy PaMa 教得樂 第466期

Happy Pa Ma

童途有「理」：讓好孩子穿好鞋子

【明報專訊】家長們其中一樣常見的煩惱，可能是該怎樣選擇鞋子給孩子呢？其實不同年紀的孩子，對鞋子的要求都不盡相同；不過還是有一些大原則可以參考：

1歲以前：這個年紀的孩子一般還未學懂走路，所以毋須急於穿鞋子。夏天時家長讓孩子光着腳丫活動便可，而在冬天時則可讓孩子穿上襪子保暖。

學行階段 宜選柔軟有彈性

1至2歲：孩子在這個階段，一般會由蹣跚學步發展至自行走路較長的距離；偶爾亦會喜歡回歸地面四腳爬爬。因此家長為孩子買鞋時，應選擇較柔軟和有彈性的鞋子，以免妨礙孩子腳部的活動；鞋的後半部應盡量包住腳踝以提供保護，前腳掌部分也要容易彎曲，方便孩子四處爬行。此外，家長在安全情况下，可鼓勵孩子赤腳自由活動，以刺激他們腳部的骨骼和肌肉發展。

做體能活動 揀全包裹款式

3至6歲：孩子在這時除了走路，還會參與各種體能活動，例如跑步、跳躍、踢球等，所以需要選擇具足夠支撐和保護力的鞋子，例如能把腳部完全包裹的款式，亦應有魔術貼或鞋帶，使鞋子更固定於腳部。應避免挑短鞋面、涼鞋或拖鞋款式，以免鞋子容易鬆脫，影響活動；亦應挑選鞋頭較寬的款式，鞋面不應太柔軟，前腳掌部分應要容易彎曲，而鞋跟（後跟杯）部分則應較高和堅挺。應注意選取防滑並有坑紋的鞋底，以防跌倒。鞋子裏面可以有少許內側足弓墊，但不需要太高，否則反而妨礙走路和造成過度摩擦，引起不適。不應選擇太闊或太窄的鞋子，孩子穿好鞋後，應有空間放入一隻手指，才算合適。

親自試鞋 避免穿兄姊舊鞋

7歲以後：這時孩子通常會在挑鞋時表達自己的意見；而他們可以選擇的鞋子，很多時會引入成人鞋款的設計理念，例如腳掌位置較窄的跑鞋款式、模仿高跟鞋的少女鞋款等。雖說在這個階段孩子腳部的發展較為成熟，但若讓他們穿著成人化的童鞋，令腳部在不恰當的地方受力，仍有機會使其腳部變形，因此建議家長要提供意見給孩子，以免他們誤選不合腳形的鞋子。

此外，家長為孩子買鞋時，都應盡量讓孩子親自試鞋，好知道鞋子是否合腳；亦要時常檢查鞋子是否仍然合穿，若有需要便得更換鞋子。如家庭經濟情况許可，亦不要讓孩子穿兄姊的舊鞋，以免他們要去適應已損耗的舊鞋底，造成腳部受力不平均。無論如何，記得要讓好孩子穿好鞋子！

文：秦銘慈（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第466期]

相關字詞﹕兒科專科 物理治療師 親子筆陣 名人KOL 童裝 童途有「理」

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