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Happy PaMa 教得樂 第466期

Happy Pa Ma

感創航道：LBD與正向教育的連結

【明報專訊】香港學生學業繁重、缺乏休息時間，承受不小壓力。面對生活上種種突如其來的轉變，與大人相較，孩子沒有足夠能力去理解和應對，未能自我調節，以致容易情緒不穩和焦慮，衍生出更多行為問題。社會、學校和家長需要正視孩子的精神健康，建議抱持預防和積極的態度去教育和支援孩子，增強抗逆力，以應對各種挑戰和困難。

發展潛能 建立正面價值觀

近10年，不少中小學把正向心理學帶進校園。正向心理學主張發掘和運用個人美德，提升生活正向經驗；正向教育則是將正向心理學應用於教育的實踐方法。正向教育雖然得到廣泛認同和推廣，但單靠舉辦單次活動，難以培養及深化學生的態度和能力。而大部分學校課時都有限，不容易騰出額外時間推行正向教育，所以如何將正向心理學融入校園及學科，成為近年學界的關注點。

「感．創．做」全方位價值承傳計劃（LBD）重塑的常識科課程，特點是以學生為中心的學習和素養培育，可視為正向教育的一種形式，因為它們都具有發展孩子潛能、培養正面價值觀的特點。LBD主張讓學生透過探索和體驗來產生對學習的意義，而不是死記硬背知識。當學生反思自己的需求、動機、方法、進度、結果時，學習能力就會得到發展。學生學會自我決定、自發行動並為這些行動承擔責任。我們不是教他們韌性和毅力，而是通過學習過程培養孩子自主和自我理解的能力，讓他們靈活、聰明地適應新的問題情景，並內化解決問題的應對模式。正向心理學亦強調生活上的實踐，除了認識和發掘性格強項外，更重要是生活上持續應用。

協作學習 培養社交能力

在LBD常識科，小一學生便開始培養獲得正向情緒、自我悅納的能力。小一學生從認識自己的身體開始，然後到情緒和性格，協助孩子建構自我概念。自我概念是我們如何看待自己的行為、能力和特徵。另外，LBD促進積極和正向的學習環境，建立支持和鼓勵的氛圍，因此人人都願意嘗試和承擔風險。我們重視協作學習，不但對學習知識有更大得益外，學生更能從中發展正向人際關係。正向人際關係不止是灌輸待人友善的概念，更重要是透過不斷實踐，培養學生的社交能力，包括表達和聆聽。

LBD與正向教育有異曲同工之妙，都是一種以學生為中心的教學理念，一種積極正向的教育模式。我們與教師同行，一同重塑現有課程，於學科體現正面的價值觀，反思及改變教學策略，為學生提供更生活化和有意義的學習，讓態度、技能和知識能持續實踐，成為一個有能力邁向幸福的人。

文：洪美芝（教育大同項目發展及推廣經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]

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