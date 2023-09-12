多元導航：社交媒體 如何影響新世代理財態度？

社交媒體可主導生活

Z世代被稱為「數位原住民」，從小就生長在各種數位產品的環境中，獲取資料的來源更加豐富，對於新科技及社群媒體的使用也比其他世代更加熟悉，但亦間接影響了新世代的消費模式。根據 IBM 2017年「Z世代與品牌關係」調查，Z世代喜歡用手機上網及網購，他們喜歡在社群媒體分享一些有趣的事物。當看到朋友擁有某些產品時，可能會為了追求朋輩之間的認同而做出從眾行為，透過炫耀消費吸引朋輩的注意等，因而形成不必要或超出預算的消費。

青少年處於青春期，正是建構個人身分認同的階段，特別需要尋求同儕的認可及歸屬感。社交媒體已成為年輕人日常生活的一部分，他們能隨時隨地透過電話分享生活，與朋友互動，而這些習慣，亦無可否認已逐漸變成這個世代的常態。

傳承正確觀念 教「如何花錢」

面對快速變動的網絡時代，作為家長也需要不斷學習，即使對子女使用社交媒體有所擔憂，亦需要更有耐心花時間觀察和陪伴，才能從旁協助他們建立正確價值觀。想教育子女有系統地管理消費習慣和社交媒體風險，我們可以參考以下方法：

1. 與子女討論社交媒體廣告對他們消費的影響，鼓勵他們在使用社交媒體時保持獨立思考；對子女想要追上同儕的想法表示理解，與他們一起探討其他思考角度，例如如何在有限資源下滿足需求，以及在日常生活中以身作則一起價格比較，盡量減少社交媒體廣告或朋友帶來的直接消費習慣影響。

2. 理解社交媒體只是生活中的一部分，消費並不是生活的全部，協助子女警覺社交媒體引發的比較心態；學習有意識地防止大數據控制思想，例如學會對網絡廣告點擊「不感興趣」，或尋找和實際需求相符的廣告。

3. 培養基本理財的意識，為自己設定明確的理財目標，例如每月儲蓄一定的金額，養成預算記帳的習慣，避免在社交媒體上看到廣告時，一時衝動作出不必要的消費，先花未來錢。若看到社交媒體上的贊助廣告，在按下「了解更多」的按鍵時，應思考這究竟是自己真正的需求，還是大數據的引誘，給自己片刻冷靜重掌自己的消費行為。

養成儲蓄習慣固然重要，但新一代的消費習慣跟以前大為不同，教導「如何花錢」或許比「如何省錢」更能讓他們容易掌握和留意。既然不能控制改變，不如學習如何令正確的觀念在不同年代中傳承。而更值得我們留意的是，學習任何東西都不可能一蹴而就，無論是平衡理財、分辨需要和想要，還是應對商家的宣傳伎倆，均都不是易事。所以，我們應保持耐性，給予進步的空間，以免操之過急反而傷害親子關係。

文：張子恒（香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]