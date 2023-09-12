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副刊
Happy PaMa 教得樂 第466期

Happy Pa Ma

教女無方：蘇菲畢業了

【明報專訊】蘇菲大學畢業獲得獎學金，成績得到肯定。

真正的戰場是人生 不是頒獎台

記得蘇菲某年高小結業禮後，她問了我一個問題：為何她的好友都能上台領獎，但她只能在台下拍掌。這個問題非常難答，最客觀清晰的原因是她好友成績比她好，相信這個情况她一直都知。要安撫蘇菲未能上台領獎的低落情緒嗎？告訴她下次溫習再努力些，成績比別人好，便能上台領獎。首先，我並不肯定這因果關係是否必然，再努力多少才能得到比人強的成績？別人下次也許會更努力，也許不怎麼努力都會得到更好成績。其次，我也不希望成績、分數競賽成了蘇菲讀書目的。蘇菲真正的戰場是人生，不是頒獎台。我告訴她能上台領獎的是少數，台下拍掌是多數，你是大多數的一個呀！在許多人生的場景中，我們都不是主角，每年能上台領獎的不都是那幾個熟悉的臉孔嗎？我們都是拍掌的大多數，當有一天，我們找到了自己的舞台，便有台下觀眾為我們拍掌。我很滿意這個回答，因為說了半天好像說了些東西，蘇菲似明不明的，也沒再追問。之後，蘇菲也沒得過獎學金。

找到了自己的舞台

上了大學，蘇菲是人生讀書最辛苦、最勤力、最自發、最享受的3年。她似乎找到了自己的舞台，得到許多鼓勵肯定。

大學畢業了，蘇菲心願是希望能繼續讀書做研究。她計劃先工作，獲取人生閱歷和實際金錢，然後再進修。她告訴我她好幸福，因為她找到自己喜歡做的事，也是能力所及的事，亦有同道中人一起研究討論的事，當然，最重要是這喜歡的事可以成為她的工作，為她帶來生活保障。對她來說，這件事比她談戀愛更幸福。

我問蘇菲這期想我寫些什麼嗎？蘇菲告訴我她一個曾上台領獎的好友，上到大學後發現自己並不喜歡學術，討厭讀書，而且毫不期待開學，但還有一年大學課程的她決心讀好書，因為希望畢業後能找到好的工作。蘇菲想說的是並非每個人都喜歡讀書，但為了不同的下一階段目標，就會盡力完成，最重要是知道自己想要什麼，想做什麼。

我想說的是，人生的大快樂不是來自備受肯定的成就，富貴的享樂生活，高高在上的地位，而是找到喜歡的事，做着喜歡的事，有人一齊分享交流喜歡的事。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]

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