親子筆陣．蒲公英教室：制訂更SMART新目標

目標固然重要，但怎樣計劃和實現目標更是關鍵。哈佛大學曾經做了一個關於設定明確目標的研究，研究對象為商學院MBA學生，當中只有3%受訪者有寫下明確目標及詳細的執行計劃，另外有13%的人有明確目標卻沒有寫下，其餘受訪者都沒有明確的目標。10年過去，大學再次訪問這群畢業生，發現那3%受訪者的收入平均較沒有寫下目標的人高出10倍。雖然薪金並非成功的唯一標準，但可見制訂實現目標的具體計劃是非常重要。在設立目標的時候，我們可以參考管理學大師德魯克（George T. Doran）提出的SMART原則：

「每科100分」目標 不切實際

1. Specific（具體）：小朋友在制訂目標時，往往流於空泛，例如學業進步、身體健康，目標並不明確且不具體。因此，家長可讓學生思索自己想實現什麼，確定目標的範圍、內容和結果，例如將學業進步改成中文科及英文科兩科及格。具體的目標提供一個清晰的方向，讓學生更有動力，為達成目標而努力。

2. Measurable（可衡量）：制訂一個可以量化的目標，能夠讓小朋友檢視自己實現目標的進度，並因自己正在前進而感到滿足，同時也讓他們看到自己與目標的差距，鞭策他們繼續努力。例如將學業進步改為平均成績進步5分，身體健康改為每天吃兩種水果，以可量化的目標來檢視自己有否達標。家長在過程中亦可適時提供協助，讓小朋友更有成就感，繼續努力達成目標。

3. Achievable（可實現）：小朋友在制訂目標時往往過於天馬行空，筆者最常看到學生寫下「每科100分」的目標，但這個「目標」往往只能變成「願望」。如果一個長期成績不及格的學生要求自己拿到每科100分，他在過程中定必會因為感到難以實現及信心受挫而放棄。因此，在制訂目標時，學生該審視自身的能力和現實的條件，訂下一個可行的目標，提升他們的自我效能感。

4. Relevant（相關）：家長在與小朋友共同制訂目標時，可留意目標是否與子女的價值觀及興趣相關。筆者校內有參與國際單車比賽的學生，嚮往將來成為單車運動員，若他訂下在單車比賽上拿到三甲的目標，相信比起要求他在學業上拿到全班三甲來得有效，因為前者是他更有興趣的目標，促使他更有動力地付出。

5. Time-bound（有時間限制）：拖延是現代人常見的問題，他們往往未到最後限期，都沒有動力行動。因此，在訂立目標時，家長可與子女共同制訂明確的時間表及成果驗收的截止日期，提高子女在執行目標時的效率。例如，將學業進步的目標以第一次考試的日子作為時限，與子女共同規劃這兩個月內的溫習時間表，例如每個星期天花2小時鞏固當周所學。明確的時間表讓學生更了解自己應有的進度，更效率地達成目標。

在新學年，願學生都能認真思考自己想達成的目標，並寫下更SMART的目標和計劃，向着標桿直跑，努力達成自己的目標。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]