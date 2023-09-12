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Happy PaMa 教得樂 第466期

Happy Pa Ma

資優生：全副精神照顧孩子身心 一門三資優孩 父母唔易做

【明報專訊】家有資優兒，爸媽苦樂自知。樂，當然是因為子女有突出的專長；苦，往往是他們需要更多的把關，避免孩子自我要求過高，往死胡同裏鑽。鄧氏三姊弟均是資優學生，究竟父母是三倍開心，還是三倍苦惱呢？他們對於協助資優孩子發揮所長，又有什麼心得可供借鏡呢？

文︰顏燕雯

口琴能手 傑出少年

鄧善之、鄧敬誠和鄧敬業三姊弟均是香港資優教育學苑的學員，名副其實是一門三傑。年紀最小的敬業剛升上中三，除了是2021年度香港十大傑出少年，亦是口琴能手，曾獲得第12屆亞太口琴節少年組半音階口琴獨奏冠軍；念中六的二子敬誠，中五時亦是英皇書院口琴隊隊長。兩兄弟學業成績均屬中上，如此優秀的少年，如何想像到他們也曾令父母「頭痛」？

原來問題並非來自他們的學業，而是兩兄弟的健康。爸爸Tony說，敬誠是個早產兒，出生時只有3磅，單單是言語治療，已經花了不少時間，所以夫婦全副精神，只聚焦如何照顧好他的身體。「他念小學時，我常常問老師，有沒有察覺到他有問題，如有一定要及早告訴我，等我去處理。」至於小兒子敬業，4歲時曾因病影響呼吸系統。此外，兩兄弟同屬「高敏兒」——聽覺敏銳、睡眠質素不太好，也會因為完美主義而常發脾氣，「父母的角色，就是要幫他們去梳理情緒，引導他們要以平常心面對事情。說不過他們時，我會選擇放棄爭拗，先做別的事情，然後慢慢用輕鬆的方法緩和氣氛」。

完美主義 父母助梳理情緒

Tony指，很多家長會幻想家有資優兒是一件很美麗的事，其實不然。回想三姊弟小時候，Tony與太太根本不知何謂「資優」。大姊姊善之約10歲時以數學資優加入學苑，但Tony夫婦當時對「資優」的認知仍很模糊，「最早認識資優是他們表姊進入了資優教育學苑，見到表姊這麼乖巧，都會覺得是一個很美好的畫面，到自己真正經歷時，卻完全不是這回事。」幸而跟其他資優兒家長傾談時，他們發覺三個子女的問題其實已比別的資優兒少很多，鄧太說：「或者因為他們三個感情好，可以互相扶持及解決問題，減輕了我們不少煩惱。」

小學階段 跑道隨時可以轉

作為資優兒家長，Tony認為重任在最開端，亦即小學之前。「最清楚子女的是家長，我贊成在小朋友還小的時候，可以嘗試多些不同的興趣，因為在小學階段，跑道隨時都可以轉，盡可能給他們試不同的東西，當作練好基本功，不會浪費。如他們繼續有興趣和天分，便可以放手交給學校培育。」平日一家人會花很多時間去溝通，如吃飯時大家會坐在長餐枱前談天，三姊弟甚至不太喜歡玩智能手機。「只要家中節目夠豐富，又何需要手機來打發時間呢！」Tony說。■

遇「高手」 更有動力學習

鄧氏三姊弟的表姊王悅齡（Melody），是香港資優教育學苑最早的一批學員之一，約在2010年時透過「國際初中科學奧林匹克」的訓練而加入學苑。加入學苑後，她發現可以學到很多學校沒有的課程，更在其中遇到不少「高手」，而大家都同樣有尋根究柢、不易滿足的特質，令她更有動力去學習。現時Melody是一名跨國舞台及娛樂工程機構工程師，常常因工作游走世界各地。

善之現於香港城市大學修讀創意媒體，小學時以數學資優進入學苑，與其他年輕人一樣，她都愛追星、煲劇，更是在考大學的最後一年才推動自己讀書。她回想在學校裏，大家都會知道各同學擅長的是什麼科目，但來到學苑，卻會遇上來自四方八面的學生，大家專長的範疇也不同，而又同時在這裏學習書本以外的知識，感覺學習時更有方向。她最後棄數學而選擇修讀創意媒體的原因，或多或少是因為當年參加了學苑的編劇課程及創意學會（Creative Club），開啟了她對編劇的興趣。

績優不一定是資優

不少家長以IQ分數（130以上）來斷定孩子是否屬於資優，但有學者認為IQ並不是判斷資優兒童的單一指標。香港資優教育學苑院長黃金耀稱，很多人認為學生成績好便是資優，某程度上來說是準確，但即使小朋友IQ高，還要對其他方面有一定的興趣和能力，才被視為資優。因此，近20多年，大多數人談及的，是如何培養孩子多元智能，而非只講IQ。

他以學苑收生經驗來舉例，除了成績，也會考慮其他範疇表現突出的學生，連創意都會在計分的範圍內。「有些學校提名來報名參與資優課程的學生，只是全級考頭幾名的學生，但他們都未必合資格。首先，績優不一定是資優；其次，在其他範疇如藝術、體育、音樂等有出色表現的學生，一樣可以是資優生，他們未必在校內有很好的學術成績，但在某些方面表現的確超越同齡同學。如果大家只看成績而忽略這群學生，他們的優點便難有機會被發掘出來及接受重點培訓。」

香港資優教育學苑招募學員：

欲申請報讀2023/24「甄選課程」的學員，可登入bit.ly/45D29XX查詢

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