薰衣草花海 影勻8大打卡位

【明報專訊】為迎接初秋降臨，國際知名的日本花藝創作團隊Plantica首度來港，於新蒲崗Mikiki佈置出夢幻沉浸式「Mikiki×Plantica花漾之旅」主題裝置，讓大家體驗被薰衣草花海包圍的感覺。花藝裝置結合鏡面光學，構建8大唯美打卡場景，包括薰芳幻境鏡宮及多面夢幻花漾打卡牆。其中薰芳幻境鏡宮是超過300平方呎的八角形鏡面空間，掛滿天花的薰衣草配上炫目燈光和陣陣薰衣草香氣，令人猶如置身綿綿不絕的垂墜式紫色花海，極之浪漫。