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副刊
Happy PaMa 教得樂 第466期

Happy Pa Ma

薰衣草花海 影勻8大打卡位

【明報專訊】為迎接初秋降臨，國際知名的日本花藝創作團隊Plantica首度來港，於新蒲崗Mikiki佈置出夢幻沉浸式「Mikiki×Plantica花漾之旅」主題裝置，讓大家體驗被薰衣草花海包圍的感覺。花藝裝置結合鏡面光學，構建8大唯美打卡場景，包括薰芳幻境鏡宮及多面夢幻花漾打卡牆。其中薰芳幻境鏡宮是超過300平方呎的八角形鏡面空間，掛滿天花的薰衣草配上炫目燈光和陣陣薰衣草香氣，令人猶如置身綿綿不絕的垂墜式紫色花海，極之浪漫。

除花藝裝置，每逢周末商場亦會舉辦工作坊，例如「親子萬花筒STEAM工作坊」，由知名STEM節目主持鄧文瀚（STEM sir）親自教授小朋友製作萬花筒，同時透過小實驗，學習光的反射原理及其他與花有關的STEAM知識。The Point會員只要憑指定積分及於場內以電子貨幣消費滿$600，家長即可帶同1名4至12歲小朋友參加工作坊。

■INFO

「Mikiki×Plantica花漾之旅」主題裝置

日期︰即日至10月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰Mikiki中庭及正門

查詢︰3980 9930

■送唯美達薰衣草放鬆潤膚油

Mikiki送出唯美達薰衣草放鬆潤膚油予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者請於9月19日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：花藝創作團隊Plantica來自哪個國家？

[Happy PaMa 教得樂 第466期]

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