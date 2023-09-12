家家有禮：利東街綵燈會 「火龍」迎月

【明報專訊】向來是中秋節打卡聖地的利東街，今年舉辦溫馨的「躍兔‧迎月」綵燈會。街道掛上800個五彩十色的中式燈籠，化身一片燈海，讓一家大小歡度佳節，打卡留念。在中秋節（9月29日）當晚，闊別3年的LED夜光火龍將再次現身，展現新舊融合的概念，以LED代替煙火，並加入噴煙效果，用另類方式演繹香港非物質文化遺產。是次表演由郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍師傅帶領，40人團隊將會舞動全長18米的全新LED火龍，與觀眾互動，屆時爸媽們可以帶小朋友近距離欣賞，感受熱鬧的節日氣氛。